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Бездомная собака спасла женщину от ограбления. И обратила вора в бегство!

Meduza
12:09, 25 ноября 2017

Бездомная собака из черногорского города Подгорица спасла женщину от ограбления. Грабитель пытался выхватить у женщины сумку и телефон, но собака набросилась на него, укусила и обратила в бегство.

Опубликовано Podgoricki vremeplov 23 ноября 2017 г.

Видео с камеры наблюдения появилось 24 ноября в фейсбук-группе Podgoricki Vermeplov, в которой обсуждаются новости Подгорицы. Никаких подробностей ни о собаке, ни о грабителе неизвестно.

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