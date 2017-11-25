Бездомная собака спасла женщину от ограбления. И обратила вора в бегство!

Бездомная собака из черногорского города Подгорица спасла женщину от ограбления. Грабитель пытался выхватить у женщины сумку и телефон, но собака набросилась на него, укусила и обратила в бегство.

Опубликовано Podgoricki vremeplov 23 ноября 2017 г.

Видео с камеры наблюдения появилось 24 ноября в фейсбук-группе Podgoricki Vermeplov, в которой обсуждаются новости Подгорицы. Никаких подробностей ни о собаке, ни о грабителе неизвестно.