Бездомная собака справила нужду на бразильца. Теперь они живут вместе

В середине октября в сети появился ролик, на котором бездомная собака перепутала бразильца, сидящего на тротуаре, с пожарным гидрантом и справила на него нужду. На видео видно, как удивленный юноша замахивается ногой на собаку, но та убегает от него.

Funny (Dog pee on man) Azhar Butt

Человек на видео — житель Рио-де-Жанейро Хейнсе Санчес. После того, как видео стало вирусным, многие пользователи соцсетей стали оскорблять его, обвиняя в жестоком обращении с животными.

На следующий день Санчес отправился на поиски щенка, который помочился на него, — бразилец решил приютить животное. Он нашел собаку на той же улице, забрал домой и назвал ее Энцо. «Я всегда говорил, что когда у меня появится ребенок, его будут звать Энцо. И вот он со мной, чистый и накормленный», — рассказал Санчес.

«Я не такой ужасный человек, как вы думаете. Я просто был возмущен ситуацией», — заявил Санчес, подчеркнув, что щенок был далеко от его ноги в тот момент, когда он замахнулся.