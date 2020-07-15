Мемы про сиба-ину Доге и Чимса вышли на новый уровень. Теперь в 3D!

Качок Доге и мямля Чимс стали одним из главных мемов 2020 года. Эти сиба-ину лучше всего описывают разницу между поколениями и явлениями: Доге обычно представляет великое прошлое, а Чимс — блеклую современность.

Как и в случае с другими популярными мемами (скажем, женщиной, кричащей на кота), Доге и Чимс давно ушли в народ. Собак уже увековечили в виде реалистичных 3D-моделей — их даже анимировали! Художник из США Велли Чанг потратил целые выходные на создание моделей Доге и Чимса.

Вот что из этого получилось (нажмите на твит, чтобы увидеть полную версию картинки):

А вот на этом видео сиба-ину крутятся вокруг своей оси, так что их можно разглядеть со всех сторон.

В процессе Чанг создал третьего, пока что безымянного сиба-ину — и он еще больший качок, чем Доге! Чимс на их фоне кажется еще более жалким.

А вот так сиба-качок выглядит в движении.

Надеемся, Netflix или другой стриминговый сервис заметят работы Чанга и сделают мультсериал о приключениях Доге и Чимса.