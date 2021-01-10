шапито
Ну наконец-то хорошие новости: хлюпику Чимсу из мемов с сиба-ину исполнилось 10 лет! 🎉
Источник: Meduza
Это сиба-ину из Гонконга по кличке Болци, но вы наверняка знаете его как Чимса — того самого пса-хлюпика из популярнейших мемов с качком Доге.
10 января Болци исполнилось 10 лет. В честь этого хозяева устроили для именинника вечеринку с музыкой, праздничными колпаками, бургером и собачьим тортом из специальных косточек. Вот как проходила эта вечеринка.
День рождения Чимса — лучший повод полюбоваться псом, который до сих пор (совершенно несправедливо, нужно заметить!) остается в тени своего главного конкурента, качка Доге.