Илон Маск провел обзор свежих мемов у PewDiePie. Больше всего основателя Tesla развеселил мертвый олень (и теперь его реакция тоже стала мемом)

Основатель Tesla Илон Маск провел Meme Review — обзор свежих мемов на канале PewDiePie, самого популярного блогера ютьюба. Вторым ведущим стал Джастин Ройланд — актер и автор сценария сериала «Рик и Морти».

Will Smith hosts Meme Review PewDiePie

В названии ролика говорится, что Meme Review ведет актер Уилл Смит, но это просто шутка — на самом деле обзор сделал именно Илон Маск, известный своей любовью к мемам. Маск и Ройланд оценивали мемы по шкале от одного до 10, и самую высокую оценку получил мем про королеву, которая «может ходить в любом направлении». Ройланд не сразу понял игру слов: по-английски bishop — это не только епископ, но и шахматный слон.

Илону Маску пришлось комментировать мемы про себя самого. Здесь его лицо наложили на фотографию рэпера Post Malone.

Но больше всего Илона Маска развеселил мем про мертвого оленя.

В твиттере реакция Маска на фотографию мертвого животного тоже стала мемом.

Разговоры о том, что Маск может провести Meme Review идут с 28 января, когда он выложил свою фотографию с огнеметом и спросил, не прийти ли ему на шоу.