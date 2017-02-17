Самого успешного видеоблогера обвинили в симпатиях к нацистам. PewDiePie защищается, извиняется и атакует

Швед Феликс Чельберг, известный как видеоблогер PewDiePie, переживает тяжелый публичный кризис. От сотрудничества с ним отказалась компания Disney; Youtube перестал активно продвигать его видеоролики. Поводом для этого стали шутки Чельберга, которые многие посчитали антисемитскими — видеоблогера обвиняют в симпатиях к нацизму. Вечером 16 февраля PewDiePie подробно ответил критикам, объяснил свою позицию и извинился, а заодно атаковал мейнстримовые медиа. «Медуза» рассказывает, что происходит с самым успешным видеоблогером в мире.

Феликс Чельберг ведет свой канал на ютьюбе шесть лет. Он стал популярным благодаря летсплеям — видеороликам, в которых PewDiePie играет в разные видеоигры, эмоционально комментирует происходящее и много шутит, в том числе с использованием нецензурной лексики и фраз, которые многим показались бы неполиткорретными. Особенно Чельбергу удаются летсплеи хоррор-игр. Впрочем, одними прохождениями он не ограничивается и выпускает видео на самые темы — от Дня святого Валентина до методики подсчета популярности канала на ютьюбе.

Публика любит Чельберга за то, что он «настоящий»: у него нет покровителей; его не поддерживает команда продюсеров, сценаристов и операторов; он говорит, что думает, не стесняясь в выражениях — и мало чем отличается от своих зрителей. «Я просто чувак из Швеции, который любит смеяться и заставлять других людей смеяться», — так описывает себя сам PewDiePie.

Amnesia: A Machine for Pigs, прохождение, часть первая PewDiePie

Чельберг крайне успешен: сейчас у его канала 53 миллиона подписчиков, его ролики собирают миллионы и десятки миллионов просмотров (в общей сложности из посмотрели более 14 миллиардов раз). Видео Чельберга стали «отраслевым стандартом» для десятков тысяч подражателей по всему миру. Он зарабатывает 15 миллионов долларов ежегодно: это рекламные отчисления, доходы от собственной мобильной игры, продаж книги и прочего. В 2016 году PewDiePie попал в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Чельберг начал резко набирать популярность в 2013 году, когда его заметила пресса: статья о видеоблогере вышла даже в The New York Times. В начале 2013-го у него было пять миллионов подписчиков, в ноябре того же года канал PewDiePie стал самым популярным на ютьюбе (с 15 миллионами подписчиков). Незадолго до этого он подписал контракт со студией Maker Studios, подразделением Disney, которое занимается производством популярных видео для ютьюба.

Комедийную манеру Чельберга неоднократно критиковали. Например, в ранних видео он шутил про изнасилования — но затем принес извинения и объявил, что осознает свою ошибку и больше так поступать не будет. В последнее время PewDiePie острил на тему нацизма; надевал кепку с лозунгом Дональда Трампа Make America Great Again — и в целом иногда вел себя как «альт-правый» тролль с 4chan. Неудивительно, что среди «альт-правых» немало поклонников Чельберга; один из самых популярных сайтов «альтернативных правых» The Daily Stormer даже в шутку называл себя фан-страничкой PewDiePie.

По словам самого Чельберга, его аудитория прекрасно считывала иронию и не воспринимала шутки всерьез, однако журналисты не раз писали, что PewDiePie — расист. Чельберг вновь и вновь опровергал это, заодно критикуя СМИ и обвиняя их в предвзятости (и в том, что они вырывают цитаты из контекста).

В декабрьском видео, озаглавленном «Я расист?», PewDiePie заявил, что газеты врут, обвиняя его в расизме, не понимают шуток и просто искажают факты: например, уличают его в публикации свастик, хотя в действительности речь идет о ролике, где блогер просит своих поклонников не рисовать нацистские символы в его мобильной игре. Видео с опровержениями завершается так: Чельберг надевает форму, похожую на нацисткую, и смотрит речь Гитлера. В последнее время высказываний на эту тему было особенно много: скажем, 5 февраля в очередном ролике он вскинул руку в нацистском приветствии, сопроводив жест надписью «Нацист, подтверждено».

Наиболее негативную реакцию вызвал другой ролик, в котором Чельберг исследует сервис Fiverr — своеобразную биржу труда, где можно попросить пользователя сервиса что-либо сделать за пять долларов. PewDiePie сначала просил человека, одетого как Иисус, произнести фразу «Гитлер не сделал ничего плохого» (тот не согласился), а затем предложил двум индусам потанцевать с табличкой в руках, на которой было написано «Смерть всем евреям». Ролик вышел в середине января. Чельберг объяснял, что таким образом он демонстрировал «готовность людей за деньги сделать что угодно», а также высмеивал бессмысленность сервиса. От негативной реакции это его не уберегло.

14 февраля стало известно, что Maker Studios прекращает сотрудничество со своей главной знаменитостью, а Youtube отменил шоу с Чельбергом на своем платном сервисе Youtube Red и перестал показывать PewDiePie в блоке рекомендованных видео. В общей сложности журналисты насчитали девять видеороликов, в которых PewDiePie допускает антисемитские или расистские шутки; три из них, включая то самое январское видео, удалены.

«Мой ответ» PewDiePie

16 февраля, когда Чельберг в глазах прессы превратился в главного нациста ютьюба, он опубликовал 11-минутное видео «Мой ответ». В ролике Чельберг признает, что действительно «зашел слишком далеко» с шуткой про евреев. Он говорит, что не знал о том, какой эффект его иронические высказывания произвели среди «альтернативных правых». Чельберг также критикует The Wall Street Journal, которая опубликовала заметку о разрыве отношений Disney и PewDiePie. Журналисты, рассуждает Чельберг, выбрали его своей мишенью и целенаправленно пытались нанести ему максимальный ущерб, пересмотрев ради этого сотни роликов и выбрав моменты, которые можно трактовать как симпатию к нацистам. Именно они, считает блогер, показали подборку таких моментов Disney (компания владеет Maker Studios) и таким образом заставили разорвать отношения — а затем выпустили об этом материал.

«Есть ли какая-то ненависть в том, что я делаю? Нет. Лично я думаю, что именно они [журналисты] нормализуют ненависть. <…> Я все еще здесь, по-прежнему делаю видео. Хорошая попытка, The Wall Street Journal. Попробуйте еще раз, говнюки», — сказал Чельберг.

По оценке Forbes, последствия разрыва отношений с Disney и Youtube (видеосервис теперь не продвигает ролики PewDiePie), снизит годовые доходы PewDiePie примерно вдвое — с 15 миллионов долларов до семи.