Цены на серебро впервые c 2013 года превысили 30 долларов за унцию. Его скупают после призыва на Reddit

На торгах в США на серебро выросли более чем на 11% по сравнению с закрытием торгов в пятницу 29 января. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Стоимость серебра в ходе торгов превышала 30 долларов за унцию — впервые с февраля 2013 года, отмечает The Guardian.

Росту цен способствовал всплеск интереса к драгоценному металлу со стороны онлайн-трейдеров — после того, как пользователи форума WallStreetBets на сайте Reddit опубликовали сообщения с призывами вкладываться в серебро. Пользователи форума заявили, что рынок серебра страдает от манипуляций со стороны крупных финансовых компаний, и рост цен на металл может нанести им ущерб, пишет BBC News.

Как отмечает WSJ, онлайн-трейдеры хотят добиться быстрого роста цен на этот металл, создав на рынке ситуацию — аналогично тому, как несколькими днями ранее пользователи WallStreetBets добились резкого роста цен на акции компании GameStop.

Ранее пользователи форума WallStreetBets посчитали недооцененными акции американского продавца видеоигр GameStop — а также еще ряда крупных компаний — и в январе 2021 года устроили флешмоб по их скупке. Цены на акции многократно выросли.

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