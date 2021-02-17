Алла Пугачева пришла в Clubhouse: спела, похвалила Лободу, поговорила с Федуком. А потом выяснилось, что это была не Пугачева

Вячеслав Прокофьев / ТАСС / Scanpix / LETA

Чем хороша социальная сеть для голосового общения Clubhouse? Допустим, тем, что к голосовому чату на нескольких человек под названием «Разговариваем только о модераторах» может присоединиться Алла Пугачева. Ну или пародистка, изображающая Аллу Пугачеву. Причем изображающая так, что поверили не только участники чата, но и присоединившийся к беседе рэпер Федук (если он, конечно, был настоящим!).

Запись выступления Пугачевой в Clubhouse rainbow

«Пугачева» около часа отвечала на вопросы слушателей и пела «Позови меня с собой». К примеру, ее спросили, с кем бы она хотела записать совместную песню. «Пугачева» без раздумий сказала, что со Светланой Лободой

А еще похвалила певицу Манижу и поругала Филиппа Киркорова за совместные работы с тиктокерами. Сказала, что в курсе, кто такой Федук — самому Федуку.

А на длинный вопрос о том, как похудеть, «Пугачева» ответила в три слова: «Обратись к диетологу».

Однако некоторые засомневались, что в Clubhouse сидит настоящая Пугачева. Дело в том, что «певица» путалась в показаниях: в эфире говорила, что сообщение с приглашением ей прислал муж Максим Галкин. При этом в профиле указала, что ее позвала в соцсеть незнакомая девушка.

Стендап-комик и старейшина биониклов Александр Долгополов решил проверить, точно ли это Пугачева, и обратился к ней напрямую. Он задал вопрос, ответ на который, по его мнению, знает только настоящая Пугачева: «Какое у меня любимое блюдо?» (Если что, Долгополов просто шутил).

Журналисты издания о жизни звезд «Супер.ру» уже связались с Максимом Галкиным. Тот заявил, что его супруга «конечно» не сидит в Clubhouse. Информацию подтвердила и концертный директор Пугачевой Елена Чупракова. Так что, увы, Федук и другие участники беседы говорили с кем-то другим.

Максим Иванов