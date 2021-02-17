Предполагаемая дочь Путина Луиза Розова пообщалась в Clubhouse с автором расследования о себе. Максимально коротко

Мы договорились, что на мы не отвечаем. У меня в жизни был затор и стагнация, поэтому я очень благодарна, что меня осветили, узнали мой аккаунт. Я никогда не пыталась популяризировать себя. Чувствую себя прекрасно, можете за меня не переживать. Я абсолютно никак не отношусь к политике, делаю то, что мне нравится, занимаюсь модой. Я не буду из-за вашего расследования прекращать все, что я раньше делала. Я учусь на факультете менеджмента в сфере арт и культуры в . Меня привлекает мысль, что можно уехать в Нью-Йорк или в точки кипения моды — Париж или Милан, но я, конечно, останусь в своей стране, в своем родном городе. Или в Москву уеду. Да, я живу в своем арт-мире, в своем пузыре. Я не смотрю телевизор, иногда слежу за новостями в телеграм-каналах. Я смотрю модные показы, покупаю журнал Vogue, люблю пойти в соседний ресторан и съесть вкусную пасту, обсудить с друзьями последние сплетни и расследования. Общество богачей устроило всю эту канитель с коронавирусом. Получается, что они убивают людей. Не скажу, что я за, но если обычные люди могут это делать, — в разумных целях?

По материалам The Village, «Открытых медиа» и Znak.com

Фото в анонсе: Florian Gaertner / photothek / imago images / Scanpix / LETA