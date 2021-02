Твиты

Почему все вспомнили про биониклов? И кто это вообще?

Биониклы — это повелители стихий из одноименной (и очень популярной в 2000-х) серии экшен-фигурок компании Lego. В феврале 2021 года биониклов стали обсуждать в твиттере на фоне протестов в России. ОМОН в шутку сравнили с биониклами, потому что «[биониклы] — такие металлические, мощные».

На пост обратил внимание редактор журнала Doxa Армен Арамян. Он вместе с журналистом Майклом Наки и правозащитником Романом Киселевым создал клуб любителей биониклов под названием «Мата Нуи» (это дух из вселенной биониклов, защищавший и исследовавший галактику). Основателей «Мата Нуи» называют старейшинами. Клуб организовали в социальной сети для голосового общения Clubhouse.

К Наки и Арамяну присоединился стендап-комик Александр Долгополов, он стал одним из наиболее заметных старейшин биониклов в твиттере. Помимо этого, в клубе биониклов участвует режиссер «Дылды» и пилотного эпизода сериала по мотивам игры The Last of Us для HBO Кантемир Балагов.

Майкл Наки рассказывает историю создания чата с биониклами Майкл Наки

И чем заняты биониклы?

Всяким! В их комнате, к примеру, по ролям зачитывали стенограмму из зала суда над политиком Алексеем Навальным. И, конечно, обсуждали экшен-фигурки Lego. Помимо этого биониклы создали собственный манифест (основан на «Манифесте коммунистической партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса) и сформулировали дипломатическую миссию.

Если коротко, биониклы приходят в чужие чаты, с разрешения зачитывают манифест, предлагают дружить и агитируют жертвовать деньги проекту «Doxa ОВД». Согласно сайту Doxa, это служба поддержки задержанных студентов и сотрудников российских университетов. За донат в 1312 рублей биониклы из Doxa обещают подарить комикс со своими любимыми героями.

В какой-то момент другие пользователи Clubhouse создали группу-антипод, посвященную лего-человечкам. Этот чат объявили зоной, свободной от биониклов и их старейшины Александра Долгополова в частности. По мнению биониклов, лего-человечки занимались травлей и в целом добивались войны ради войны. Они ее получили.

Откуда столько шуток про биониклов и Владимира Соловьева?

15 февраля в Clubhouse пришел ведущий Владимир Соловьев, чтобы обсудить «несостоявшуюся квир-революцию». По сообщению телеграм-канала «Русский маркетинг», биониклы объединились с лего-человечками и совместными усилиями добились почти мгновенной блокировки Соловьева. «Испугались, маленькие», — прокомментировал ведущий.

Тут-то Соловьев и объявил войну биониклам и лего-человечкам. Во-первых, он поместил биониклов на обложку своего стрима.

Во-вторых, Соловьев принес биониклов в студию. В прямом эфире он игрался с фигурками, хохотал как злодей и делал вид, что откручивает голову своим лего-врагам. Старейшину Майкла Наки ведущий назвал «человеком-кроссовком».

Долгополов в ответ снял пародию на Соловьева, играющего с биониклами.

Кстати: Соловьев все же пощадил участвовавших в стриме биониклов — фигурки на самом деле не пострадали.

И что, биониклы и лего-человечки помирились?

Увы, наоборот! После прямого эфира Соловьева последовал новый виток конфликта биониклов и лего-человечков. Ведущий пришел в комнату лего-человечков (выяснилось, что Clubhouse отобрал у него право создавать комнаты, но оставил возможность участвовать в беседах).

По сути, Соловьеву устроили пресс-конференцию — и даже на время выдали модераторские права. Его целый час расспрашивали о биониклах и лего-человечках, участники шутили про покемонов. Как пишет TJournal, вопросы про виллу на озере Комо и «дворец Путина» тоже были. Впрочем, Соловьева они нисколько не смутили. Наличие виллы он признал, подчеркнув, что «законом не запрещено».

Биониклы расценили его выступление как удар в спину и окончательно разругались с лего-человечками, раскритиковав их за предоставление платформы Соловьеву.

Бонус!

