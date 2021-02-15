Владимира Соловьева заблокировали в Clubhouse

В социальной сети Clubhouse заблокировали канал ведущего Владимира Соловьева.

Канал Соловьева был заблокирован сразу после того, как он запустил свою комнату «Почему не взлетела квир революция в России?» Как отмечает телеграм-канал «Русский маркетинг», блокировка стала результатом спланированного рейда пользователей, которые начали подавать жалобы на канал.

«Испугались, маленькие», — так прокомментировал случившееся сам Соловьев.

Соцсеть для голосового общения Clubhouse была запущена весной 2020 года. В начале 2021 года произошел резкий скачок популярности соцсети — после того, как в ней среди прочих зарегистрировались Илон Маск и Марк Цукерберг. В начале февраля свои комнаты начали создавать многие известные люди в России. Для доступа в Clubhouse необходимо приглашение.