шапито
«Услышал, как люди обсуждали кальян на пельменях» Только мемы — о том, что происходит в соцсети Clubhouse, заставившей интровертов говорить
Источник: Meduza
В московских гостиных только и говорят, что о Clubhouse — новой социальной сети для голосового общения, в которой можно собираться с подписчиками и, к примеру, зачитывать по ролям стенограмму из зала суда над Алексеем Навальным (да).
Попасть в сервис можно исключительно по инвайтам от друзей — и только если у вас есть устройство на iOS. В Clubhouse (в теории) можно поболтать с основателем Tesla Илоном Маском или создателем Facebook Марком Цукербергом. Но о чем? Хороший вопрос, на которые многие до сих не могут найти ответа. В любом случае, от твитов и шуток про Clubhouse никуда не деться. Вот лучшие!