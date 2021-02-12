В московских гостиных только и говорят, что о Clubhouse — новой социальной сети для голосового общения, в которой можно собираться с подписчиками и, к примеру, зачитывать по ролям стенограмму из зала суда над Алексеем Навальным (да).

Попасть в сервис можно исключительно по инвайтам от друзей — и только если у вас есть устройство на iOS. В Clubhouse (в теории) можно поболтать с основателем Tesla Илоном Маском или создателем Facebook Марком Цукербергом. Но о чем? Хороший вопрос, на которые многие до сих не могут найти ответа. В любом случае, от твитов и шуток про Clubhouse никуда не деться. Вот лучшие!

Только мемы (увы, не голосовые)

Clubhouse — это…

Кому вообще нужен (и кому не нужен) Clubhouse

Что там делают

Другие, не менее важные вопросы

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Все вокруг ищут инвайты в Clubhouse. Что это такое? А мне туда нужно? Рассказываем о соцсети, в которой можно поговорить с Илоном Маском или Марком Цукербергом

Больше о Clubhouse

Все вокруг ищут инвайты в Clubhouse. Что это такое? А мне туда нужно? Рассказываем о соцсети, в которой можно поговорить с Илоном Маском или Марком Цукербергом