Маргарита Симоньян в телеграме все время хвастается, что вхожа в «московские гостиные». Что там обсуждают? Версия Симоньян — максимально коротко
Если в серьезных московских гостиных что и обсуждают, так это посты «Незыгаря» — а остальные медиа пусть злятся и завидуют. Нет, ну бывают исключения: когда Иран случайно сбил украинский самолет, обсуждали это. Все же «если бы Ближнего Востока не было, нам следовало бы его выдумать». Про назначение Мишустина в московских гостиных давно говорили, но «взрослые» такое только в гостиных и обсуждают — мало ли сорвется. Кстати, среди посетителей гостиных не нашлось никого, кому бы это назначение не понравилось, — и такого я еще не видела. Отдельное удовольствие — послушать «ласковый баритон» Владислава Суркова в московской гостиной; надеюсь, после отставки он из медитации выйдет и продолжит читать по памяти Аллена Гинзберга. Автора «Футляра от виолончели» все мечтали найти, да не нашли — а не то давно бы «туды его в качель». Сейчас коронавирус обсуждаем, точнее пример Китая — точно ли свобода лучше несвободы? Я вот, когда меня спрашивают, сразу теперь говорю: «Да, хочу как в Китае».
Фото в анонсе: Вадим Овчинников / Shutterstock.com