В Кремле сочли интересным предложение Илона Маска президенту России пообщаться в голосовой соцсети Clubhouse. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистами. При этом он добавил, что Кремль сначала хочет понять, что именно предлагается.

Вы знаете, мы сначала хотим разобраться. Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети. Лично он их не ведет. В целом, это, безусловно, очень интересное предложение. Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается. Поэтому сначала как-то проверим все это и потом уже будем реагировать.

14 февраля глава Tesla и SpaceX пригласил Путина присоединиться к соцсети Clubhouse, чтобы там пообщаться напрямую. «Было бы большой честью поговорить с вами», — написал он по-русски в твиттере, тэгнув официальный аккаунт Кремля.

Соцсеть для голосового общения Clubhouse была запущена весной 2020 года, а в начале 2021 года стала особенно популярной после того, как там среди прочих зарегистрировались Илон Маск и Марк Цукерберг. Для доступа в Clubhouse необходимо приглашение.