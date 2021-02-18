Администрация президента России все еще изучает предложение бизнесмена Илона Маска присоединиться к соцсети для голосового общения Clubhouse, но считает, что у Кремля достаточно площадок присутствия в интернете. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль выясняет, что именно имел в виду Илон Маск, когда предложил Владимиру Путину пообщаться в Clubhouse: беседу именно в этой соцсети или общение в целом. Песков отметил, что в ближайшие дни администрация президента рассчитывает узнать детали предложения Маска.

Что касается самой сети, то здесь наверное было бы неверно нам что-то комментировать. Сеть действительно сейчас на слуху, действительно, по крайней мере в России, такой ажиотажный интерес и у граждан, и у специалистов-политологов, и так далее и тому подобное. Ну наверное вот. Нам не пристало говорить: хорошая или плохая, удобная или неудобная. И мы этого делать не будем.

Песков добавил, что у администрации президента нет аккаунтов в соцсетях, а в твиттере она публикует информационную ленту своего сайта. «Мы по-прежнему считаем, что существующих механизмов по распространению нашей информации, доведению этой информации до общественности достаточно», — добавил Песков.

14 февраля основатель Tesla и SpaceX Илон Маск пригласил Владимира Путина пообщаться в Clubhouse. «Было бы большой честью поговорить с вами», — написал Маск по-русски в твиттере, отметив аккаунт Кремля. На следующий день Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пытается понять, что Маск имел в виду. Он также отметил, что у Путина нет аккаунтов в соцсетях.