Кремль отрицает, что Путин регулярно общается с Илоном Маском

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «неправдой» информацию газеты The Wall Street Journal о том, что Владимир Путин поддерживает регулярные контакты с американским бизнесменом Илоном Маском.

«Нет, это все неправда. То есть это абсолютно ложная информация опубликована в газете The Wall Street Journal», — заявил представитель Кремля на брифинге в пятницу в ответ на просьбу журналистов.

Как утверждает WSJ, президент РФ регулярно общается с главой SpaceX, Tesla и X с конца 2022 года, обсуждая личные темы, бизнес и геополитическую напряженность. Так, один из источников издания рассказал, что в конце 2023-го Путин якобы просил Маска не активировать свой спутниковый интернет-сервис Starlink над Тайванем в качестве одолжения Пекину. Беседы Путина и Маска, пишет издание, продолжились и в 2024 году, когда бизнесмен начал критиковать власти США за военную помощь Украине и стал участвовать в предвыборной кампании Дональда Трампа.

Илон Маск отказался от комментариев The Wall Street Journal.

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