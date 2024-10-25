На выборах в Грузии избирателей призывают выбирать между миром и войной Правящая (и пророссийская) партия «Грузинская мечта» считает, что мир несет именно она

Предвыборный митинг партии «Грузинская мечта» в Тбилиси, 23 октября 2024 года David Mdzinarihvili / EPA / Scanpix / LETA

В Грузии 26 октября пройдут выборы в парламент. Правящая партия «Грузинская мечта» и ее основные соперники от оппозиции называют предстоящее голосование всенародным референдумом, на котором избирателям предстоит определить политический курс Грузии.

Выборы в 150-местный парламент Грузии пройдут по пропорциональной системе, а не по смешанной, как было ранее. То есть, процент голосов той или иной партии будет соответствовать количеству мест в парламенте. Чтобы попасть в парламент, партиям нужно получить не менее пяти процентов голосов. Если ни одной из политических сил не удастся получить большинство, партиям придется сформировать коалиционное правительство.

«Грузинская мечта» бизнесмена Бидзины Иванишвили, которая находится у власти уже 12 лет, призывает избирателей сделать выбор между миром и войной, в которую, по ее мнению, тянет страну оппозиция.

Партия использовала тему войны в своих предвыборных билбордах. На баннерах с одной стороны были изображены города Украины, разрушенные в ходе полномасштабного российского вторжения, надпись «Нет войне!» и перечеркнутые избирательные номера оппозиционных партий. На другой стороне были показаны фотографии городов Грузии с надписью «Выбери мир» и номером «Грузинской мечты». Власти Грузии заявили, что сравнение войны и мира необходимо, «чтобы общество сделало правильный выбор». Суд оштрафовал грузинские телеканалы, отказавшиеся транслировать ролик правящей партии с изображениями разрушенных городов Украины.

Один из предвыборных плакатов «Грузинской мечты» в Тбилиси, 27 сентября 2024 Irakli Gedenidze / Reuters / Scanpix / LETA

Лидер «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, который впервые возглавляет избирательный список партии, заявляет, что Запад пытается привести к власти оппозицию, чтобы открыть в Грузии «второй фронт» против России. Во время выступления в Гори, пострадавшем от российских авиаударов в 2008 году, Иванишвили затронул тему российско-грузинской войны и пообещал, что после выборов устроит «грузинский Нюрнбергский процесс», чтобы наказать за войну представителей прежней власти. Иванишвили, не упоминая Россию и оккупированные Абхазию и Южную Осетию, заявил, что Тбилиси найдет в себе силы извиниться за то, что партия «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили «окутала в пламени огня осетинских сестер и братьев».

Основными соперниками «Грузинской мечты» стали четыре оппозиционные силы. Под единым списком «Единство — Национальное движение» идут партии «Единое национальное движение», «Стратегия Агмашенебели» и «Европейская Грузия». Также созданы два отдельных альянса «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия». Отдельно от них в выборах участвует партия «За Грузию» бывшего премьер-министра Георгия Гахарии.

Оппозиционные силы выступают с прозападных позиций и обвиняют власти в том, что они работают в интересах России. Оппозиция призывает избирателей выбирать между европейской интеграцией и международной изоляцией, которая грозит стране, если в случае победы «Грузинской мечты» усилится влияние России. При этом сама «Грузинская мечта» использует в своих баннерах символику Евросоюза и слоганы: «Мы приведем страну в Европейский союз» и «В Европу — с достоинством». В то же время правящая партия обвиняет Запад во вмешательстве в выборы, а оппозицию — в подготовке к неконституционной смене власти.

Претензии к «Грузинской мечте» возникли из-за ряда резонансных законов, принятых парламентом страны в 2024 году. В мае парламент на фоне массовых протестов принял закон «О прозрачности иностранного влияния» (его сравнивают с российским законом об «иностранных агентах»), в сентябре — закон против «пропаганды ЛГБТ» (запрещает однополые браки, трансгендерный переход, усыновление детей однополыми парами). На фоне принятия этих законов Евросоюз приостановил присоединение Грузии к ЕС, власти США начали пересматривать двустороннее сотрудничество и ввели визовые ограничения для десятков представителей «Грузинской мечты» и чиновников, ответственных за «подрыв демократии».

Как в Грузии принимали закон об «иноагентах»

«Я хочу дожить до европейской Грузии. И если нужно, я лягу под танк» Парламент в Тбилиси все-таки принял закон об «иноагентах». Люди протестовали против него месяц — и не намерены расходиться. Репортаж Paper Kartuli

Как в Грузии принимали закон об «иноагентах»

«Я хочу дожить до европейской Грузии. И если нужно, я лягу под танк» Парламент в Тбилиси все-таки принял закон об «иноагентах». Люди протестовали против него месяц — и не намерены расходиться. Репортаж Paper Kartuli

Многие оппозиционные партии, выступающие с прозападных позиций, подписали «Грузинскую хартию», которую инициировала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Подписавшиеся партии согласились после выборов отменить законы, мешающие европейской интеграции. Вступление Грузии в ЕС, согласно опросам, поддерживает большая часть жителей страны.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «предстоящие парламентские выборы станут серьезным испытанием для демократии в Грузии». «Последние действия, заявления и предвыборные обещания правящей партии отдаляют страну от европейского пути и указывают на сдвиг к авторитаризму», — считает Боррель.

Служба внешней разведки России утверждает, что США готовят «цветную революцию» и «тбилисский майдан» к выборам в Грузии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, неоднократно заявлял, что Запад стремится оказывать прямое влияние на ход избирательной кампании в Грузии в то время, как Россия в выборы не вмешивается. Выступая 25 октября на брифинге для журналистов, Песков сказал, что Запад пытается «выкручивать руки Тбилиси» и «диктовать свои условия».

В Госдепартаменте США заявляли в августе, что утверждения России о подготовке «цветной революции» в Грузии ложны. «Кремль организовал вторжение в 2008 году и сегодня оккупирует 20 процентов суверенной территории Грузии, продолжая жестокую агрессивную войну против Украины. Мы выступаем вместе с Грузией против российской агрессии», — говорили в Госдепе.

Об интересах России в Грузии

Хакеры ГРУ и ФСБ многие годы шпионили за властями и компаниями Грузии, утверждает Bloomberg Они читали электронную почту, смотрели внутренние видеозаписи и могли отключить электростанции по всей стране

Об интересах России в Грузии

Хакеры ГРУ и ФСБ многие годы шпионили за властями и компаниями Грузии, утверждает Bloomberg Они читали электронную почту, смотрели внутренние видеозаписи и могли отключить электростанции по всей стране