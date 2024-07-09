Присоединение Грузии к ЕС приостановлено

Евросоюз приостановил процесс присоединения Грузии к блоку, заявил 9 июля посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. Его слова приводит Первый канал Грузии.

К сожалению, на данный момент процесс присоединения Грузии к Евросоюзу приостановлен. Это действительно печально и разочаровывает, так как в то же время мы добиваемся быстрого прогресса с другими странами-кандидатами. Как известно, на следующий день после этого решения Евросоюз начал переговоры о вступлении Украины и Молдовы. Я искренне надеюсь, что после выборов в Грузии, после октября, новое правительство, каким бы оно ни было, снова начнет серьезную работу в направлении интеграции в Евросоюз.

Посол отметил, что лидеры Евросоюза решили приостановить процесс присоединения Грузии по итогам встречи в Брюсселе 27 июня.

В решении (.pdf) сказано, что «выражает серьезную озабоченность в связи с недавними событиями в Грузии», в частности, из-за принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», что «представляет собой отступление от шагов, изложенных в рекомендации Комиссии о предоставлении статуса кандидата».

«Европейский совет призывает власти Грузии прояснить свои намерения и отменить нынешний курс действий, который ставит под угрозу путь Грузии в ЕС, де-факто приводя к остановке процесс вступления», — говорится в решении.

Также Евросовет призвал власти Грузии «положить конец участившимся актам запугивания, угроз и физическим нападениям на представителей гражданского общества, политических лидеров, гражданских активистов и журналистов». Также ЕС призвал официальный Тбилиси «обеспечить, чтобы парламентские выборы этой осенью свободными и справедливыми».

В решении отмечается, что Европейский совет «подтверждает свою непоколебимую поддержку территориальной целостности Грузии», а также «заявляет о своей непоколебимой солидарности с грузинским народом и о своей готовности продолжать поддерживать грузин на их пути к европейскому будущему».

Посол Евросоюза в Грузии заявил журналистам, что помимо принятого закона об «иностранных агентах» с целью вступления Грузии в ЕС «совершенно несовместима антизападная, антиевропейская риторика».

Кроме того, по его словам, ЕС заморозит 30 миллионов евро, выделенные на поддержку Грузии в сфере обороны. «И это только первый шаг, будут и другие. Наша прямая помощь правительству Грузии будет сокращена, и мы постараемся переложить эту прямую помощь на гражданское общество и средства массовой информации. Об этом было объявлено после встречи министров иностранных дел в Люксембурге», — сказал Герчинский (цитата по «Эхо Кавказа»).

Европейский совет 14 декабря 2023 года предоставил Грузии статус кандидата в члены Евросоюза. Тогда же Евросовет решил начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС.

Парламент Грузии в середине мая принял закон «О прозрачности иностранного влияния», вызвавший массовые протесты в стране. Спикер парламента Шалва Папуашвили подписал поправки в начале июня. Критики сравнивают закон с российским законом об «иностранных агентах». После принятия документа США объявили, что ограничат выдачу виз тем, кто ответственен за «подрыв демократии» в стране, а также начали пересматривать двустороннее сотрудничество. В некоторых странах ЕС призвали отменить безвизовый режим с Грузией.

Правящая партия «Грузинская мечта» в июне представила пакет поправок «О семейных ценностях», которые, в частности, предусматривает запрет на трансгендерный переход, на усыновление детей однополыми парами и распространение информации, связанной с ЛГБТК+. Законопроект, разработанный в Грузии, схож с законом о запрете «пропаганды ЛГБТ», действующий в России. Парламент Грузии 27 июня принял законопроект в первом чтении.

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