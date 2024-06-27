Парламент Грузии в первом чтении одобрил запрет «пропаганды ЛГБТ»
Источник: Новости-Грузия
Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект о запрете «пропаганды ЛГБТ».
Документ поддержали 78 депутатов из парламентского большинства. Оппозиция голосование бойкотировала.
Второе и третье чтение состоятся осенью 2024 года.
Рассматриваемый законопроект предусматривает запрет на трансгендерный переход, на усыновление детей однополыми парами и распространение информации, связанной с ЛГБТК+.
Законопроект, разработанный в Грузии, схож с законом о запрете «пропаганды ЛГБТ», который действует в России. Ранее в Грузии был принят закон об «иностранных агентах», который также называют калькой с российского документа.