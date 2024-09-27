Премьер Грузии назвал фото разрушенных украинских городов на предвыборных плакатах «принципиально важным, чтобы общество сделало правильный выбор»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ответил на заявление МИД Украиины, осудившего использование изображений разрушенных украинских городов в предвыборной кампании правящей партии «Грузинская мечта».

Плакаты, на которых разрушенные в результате вторжения России украинские города сравнивались с грузинскими городами, были опубликованы в соцсетях партии, а также появились на улицах Тбилиси. МИД Украины назвал недопустимым использование в политической рекламе изображений последствий российско-украинской войны.

«Сравнение войны и мира принципиально важно, чтобы общество сделало правильный выбор, поскольку то, что изображено на этих фото — это то, чего мы избежали ценой огромной борьбы», — сказал Кобахидзе. По его словам, «общество должно хорошо понимать, какова цена войны».

Он заявил, что помнит, как «украинцы активно использовали эти кадры в разных целях, в том числе и юмористических». Кобахидзе не уточнил, что имеется в виду, но добавил, что правительство Грузии напоминает общественности о последствиях войны и о том, чего страна избежала в 2022 и 2023 годах.

«В 2022–2023 годах нашу страну ожидала та же участь, если бы мы не сделали правильных шагов. Некоторые люди планируют сделать то же самое после этих парламентских , если, не дай бог, общество примет неправильное решение», — заявил Кобахидзе.

Грузинский премьер назвал «то, что происходит в Украине», неприемлемым, но добавил, что заявление украинского МИД комментировать не будет.