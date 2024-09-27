Премьер Грузии назвал фото разрушенных украинских городов на предвыборных плакатах «принципиально важным, чтобы общество сделало правильный выбор»
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ответил на заявление МИД Украиины, осудившего использование изображений разрушенных украинских городов в предвыборной кампании правящей партии «Грузинская мечта».
Плакаты, на которых разрушенные в результате вторжения России украинские города сравнивались с грузинскими городами, были опубликованы в соцсетях партии, а также появились на улицах Тбилиси. МИД Украины назвал недопустимым использование в политической рекламе изображений последствий российско-украинской войны.
«Сравнение войны и мира принципиально важно, чтобы общество сделало правильный выбор, поскольку то, что изображено на этих фото — это то, чего мы избежали ценой огромной борьбы», — сказал Кобахидзе. По его словам, «общество должно хорошо понимать, какова цена войны».
Он заявил, что помнит, как «украинцы активно использовали эти кадры в разных целях, в том числе и юмористических». Кобахидзе не уточнил, что имеется в виду, но добавил, что правительство Грузии напоминает общественности о последствиях войны и о том, чего страна избежала в 2022 и 2023 годах.
«В 2022–2023 годах нашу страну ожидала та же участь, если бы мы не сделали правильных шагов. Некоторые люди планируют сделать то же самое после этих парламентских выборов, если, не дай бог, общество примет неправильное решение», — заявил Кобахидзе.
Грузинский премьер назвал «то, что происходит в Украине», неприемлемым, но добавил, что заявление украинского МИД комментировать не будет.