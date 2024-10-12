В Грузии суд оштрафовал три телеканала, отказавшихся транслировать ролик правящей партии с изображениями разрушенных украинских городов

Тбилисский городской суд удовлетворил иск правящей партии «Грузинская мечта» и назначил штрафы телеканалам «Формула», «Мтавари архи» и «TV Пирвели», которые отказались ставить в эфир предвыборный ролик партии с изображениями разрушенных украинских городов.

«Грузинская мечта» обратилась с жалобой в Национальную комиссию коммуникаций Грузии. Комиссия признала, что телеканалы нарушают избирательный кодекс и составила протоколы об административном правонарушении. Каждый телеканал оштрафован судом на пять тысяч лари (около 177 тысяч рублей).

По словам юриста телеканала «Мтавари архи» Тамты Мурадашвили, суд также обязал телеканалы незамедлительно поставить ролик в эфир, не дожидаясь апелляции. «Мы не собираемся подчиняться этому решению», — сказала она «Русской службе Би-би-си», добавив, что телеканал обжалует решение суда.

5 октября телеканалы опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что «Грузинская мечта» «продолжает спекулировать на трагедии украинского народа для своей собственной политической кампании». В письмах, направленных в комиссию, телеканалы называли ролик неэтичным и указывали, что он содержит военную пропаганду, призывы к разжиганию национальной розни и запугивание избирателей войной.

В конце сентября «Грузинская мечта» разместила на уличных биллбордах и в своих соцсетях предвыборные плакаты с изображениями разрушенных в результате вторжения России украинских городов. Они сравнивались с грузинскими городами и содержали лозунг «Выбери мир».

МИД Украины назвал использование в политической рекламе изображений последствий российско-украинской войны недопустимым. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ответил, что сравнение войны и мира «принципиально важно, чтобы общество сделало правильный выбор». Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября.