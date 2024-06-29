Бастрыкин призвал «срочно» запретить никабы в России, напомнив о терактах, которые совершили «исламисты» Кадыров ответил: «В таких высказываниях необходимо быть предельно аккуратным»

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, призвал «срочно» запретить ношение в России. Запись выступления главы СК опубликовало РБК.

Как уточняет издание, вопрос о запрете никабов затронул один из слушателей сессии, на которой выступал Бастрыкин. По словам посетителя форума, власти стран Центральной Азии, в частности Узбекистана, запрещают носить религиозную одежду, закрывающую лицо, и те, «кто не может носить никаб там, переезжают сюда и носят его в России».

Слушатель выразил мнение, что в России тоже должен быть такой запрет, поскольку «за никабом может быть какая-то спящая ячейка террористическая», и спросил мнение Бастрыкина по этому поводу.

Глава СК в ответ посоветовал задавшему вопрос обратиться в Государственную думу, которую он «позавчера не так назвал». «Это задача Госдумы — принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там [в странах Центральной Азии] это запрещено, а здесь это разрешено. Почему? Я не знаю, я не законодатель. Но я с вами согласен, надо срочно все это запретить», — заявил он.

Следом глава СК затронул тему терактов, произошедших в РФ за последнее время. «Что происходит сегодня? В Дагестане последний теракт кто совершил? Исламисты, террористы. В ростовской тюрьме кто совершил? Террористы, исламисты. Они даже смогли пронести свое знамя исламского террора на нашу территорию, поэтому срочно Госдуме надо реагировать на эти явления. Коли мы завозим сюда людей, — я вот считаю, что не надо [это делать], — мы должны регулировать их поведение через принятие новых законов», — заявил Бастрыкин.

Заявление главы СК раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Бастрыкин вспомнил о последних терактах в Ростове и в Дагестане, а их исполнителей назвал „террористами-исламистами“. Я хотел бы сказать Александру Ивановичу, что в таких высказываниях необходимо быть предельно аккуратным. Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты. При этом очень надеюсь, что Бастрыкин впредь не будет сравнивать ислам с террором», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни также призвал «не путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков и шайтанов, которые могут называть себя как угодно, но ни в коей степени не имеют отношения к священным писаниям, будь то Библия, Коран или Тора». В заключении Кадыров подчеркнул, что если чиновники уровня Бастрыкина «будут позволять себе делать такого рода заявления, это может закончиться крайне плохо для общественно-политической ситуации в стране».

Это не первое высказывание Бастрыкина за последние дни, которое привлекло внимание общественности и СМИ. Так, во время своего выступления на форуме 27 июня глава СК назвал Госдуму , обвинив нижнюю палату парламента в нежелании принимать «хорошие законы» о миграции. На фразу главы СК тогда отреагировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил: «Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ». Вскоре после этого официальный представитель СК Светлана Петренко выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что Бастрыкин «ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Госдумы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции».

На следующий день Бастрыкин, снова выступая на форуме, предложил вернуть в России . Объясняя свое предложение, глава СК привел в пример теракт в «Крокус Сити Холле», при котором погибли 145 человек. «15 обвиняемых [по делу о теракте] получат максимум пожизненное лишение свободы. Это что значит? Трехразовое питание, двухчасовые прогулки. Я себе не могу два часа позволить погулять, у меня нет времени на это. Иногда пообедать не успеваю», — сказал Бастрыкин.

Тогда же он заявил, что содержание одного осужденного обходится бюджету в в год. «Умножая на всех, кто находится в местах лишения свободы пожизненно, — это колоссальный бюджет», — подчеркнул Бастрыкин. Он предложил снять мораторий на смертную казнь, действующий в России, указом президента.