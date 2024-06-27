Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин не хотел оскорблять депутатов Госдумы, а пытался «привлечь внимание» к необходимости законодательных изменений в сфере миграции. Об этом говорится в заявлении официального представителя СК Светланы Петренко.

Она отметила, что глава СК, назвав Госдуму «Государственной дурой», процитировал «один из многочисленных» комментариев из соцсетей.

«Александр Иванович Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной Думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции. Для этого Председатель Следственного комитета России процитировал один из многочисленных комментариев в социальных сетях.

Вместо того, чтобы обратить внимание на проблему с миграцией, ее контроль, регулирование, необходимость изменения законодательства, обсуждается только одна фраза, и то вырванная из контекста», — заявила Петренко.

На Петербургском международном юридическом форуме Бастрыкин, рассказывая о преступлениях, которые совершают мигранты, призвал ужесточить миграционную политику. Он вступил в диалог с депутатом Госдумы, которая присутствовала в зале, и спросил у нее, «что происходит» в парламенте. «Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура», — сказал глава СК.

На фразу Бастрыкина вскоре отреагировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил: «Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ».