Председатель СК Александр Бастрыкин назвал Госдуму «Государственной дурой», обвинив парламент в нежелании принимать «хорошие законы» о миграции. Фрагмент его речи опубликовал телеграм-канал Минобороны РФ «Звезда».

На Петербургском международном юридическом форуме Бастрыкин рассказывал о преступлениях, которые совершают мигранты, и призывал ужесточить миграционную политику. Затем он вступил в диалог с депутатом Госдумы, которая присутствовала в зале, спросив у нее, «что происходит» в парламенте.

«Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура», — сказал Бастрыкин.

В 2012 году Госдуму назвал «Государственной дурой» телеведущий Владимир Познер, говоря в эфире Первого канала о законопроекте, запрещающем гражданам США усыновлять детей из России. Познер дал понять, что это не было случайностью, показательно сказав «ой простите, оговорился». Вскоре в Госдуме подготовили законопроект, запрещающий людям, имеющим иностранное гражданство (у Познера оно есть), работать в государственных СМИ. Депутаты уверяли, что это никак не связано с инцидентом, однако когда Познер отдельно извинился за «оговорку», документ был отозван.