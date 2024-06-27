Перейти к материалам
Я хочу поддержать «Медузу»
новости

Спикер «Государственной дуры» (так ее назвал Бастрыкин) обвинил главу СК в оскорблении российского народа (из-за слов о «Государственной дуре»)

Источник: Meduza

Глава СК Александр Бастрыкин (требуя ужесточить законодательство о мигрантах): «Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин (комментируя слова Бастрыкина): «Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ».

Чуть подробнее

Фото на обложке: Государственная дума РФ; Гавриил Григоров / РИА-Новости / Sputnik / Reuters / Scanpix / LETA