Спикер «Государственной дуры» (так ее назвал Бастрыкин) обвинил главу СК в оскорблении российского народа (из-за слов о «Государственной дуре»)

Глава СК Александр Бастрыкин (требуя ужесточить законодательство о мигрантах): «Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин (комментируя слова Бастрыкина): «Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ».

Фото на обложке: Государственная дума РФ; Гавриил Григоров / РИА-Новости / Sputnik / Reuters / Scanpix / LETA