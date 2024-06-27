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Спикер «Государственной дуры» (так ее назвал Бастрыкин) обвинил главу СК в оскорблении российского народа (из-за слов о «Государственной дуре»)
Источник: Meduza
Глава СК Александр Бастрыкин (требуя ужесточить законодательство о мигрантах): «Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин (комментируя слова Бастрыкина): «Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ».
Фото на обложке: Государственная дума РФ; Гавриил Григоров / РИА-Новости / Sputnik / Reuters / Scanpix / LETA