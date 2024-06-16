В Ростове-на-Дону заключенные, включая обвиняемых по террористическим статьям, захватили в заложники сотрудников СИЗО Телеграм-каналы опубликовали видео с захватчиками, которые называют себя сторонниками ИГИЛ. Заложников освободили при штурме

Обновление. Спецназ штурмовал здание СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ФСИН. Заключенные, взявшие в заложники двух сотрудников изолятора, убиты. Заложники освобождены, они не пострадали. Из сообщения ведомства неясно, остался ли кто-то из заключенных жив. Источник ростовского издания 161.ru заявил, что двоих заключенных убили, четверо были задержаны. По информации Shot, трое захватчиков были в сознании, но умерли до приезда скорой. Mash утверждает, что все шестеро убиты.

Заключенные следственного изолятора № 1 Ростова-на-Дону захватили в заложники двух сотрудников СИЗО, сообщило утром 16 июня управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области.

На месте происшествия, как сообщили в ведомстве, находится начальник регионального управления ФСИН, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. В регион выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН. Ведутся переговоры по освобождению заложников. При этом во ФСИН заявили, что СИЗО-1 функционирует в «штатном режиме», а обстановка «контролируемая».

Территорию вокруг СИЗО-1 оцепили, а в центре города ограничили движение транспорта. Mash утверждает, что к следственному изолятору съезжаются машины скорой помощи и Росгвардии. У здания СИЗО заметили сотрудников ОМОНа. Сообщается, что в Ростовской области произошел сбой в работе Telegram.

По данным телеграм-канала Baza, шесть (по другой версии — семь) обвиняемых выбили оконную решетку в своей камере и проникли в дежурную часть. Они захватили в заложники начальника оперативного управления подполковника Александра Богму и младшего инспектора дежурной службы Виктора Кончакова, а также потребовали машину, оружие и возможность уехать из изолятора.

В свою очередь ТАСС в правоохранительных органах заявили, что заключенные, захватившие заложников, содержались в разных камерах, но между ними была связь, захват готовился несколько месяцев и координировался извне.

Российские агентства и телеграм-каналы сообщают, что часть заключенных, захвативших заложников, осуждены по террористическим статьям. Baza опубликовала фамилии пятерых заключенных: Сайпудинов, Камнеев, Цицкиев, Гиреев, Акиев и Гандалоев.

Сайпудинова, по данным Baza, обвинили в грабеже и разбое (пункты «а» и «г» части 2 статьи 161 УК, статья 162 УК), а Шамиля Акиева, Тамерлана Гиреева и Азамата Цицкиева — в участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК). По данным Mash и «112», им вменяют участие в и подготовку теракта в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесии в декабре 2023 года. В марте их приговорили к срокам от 18 до 18,5 лет колонии строгого режима. Телеграм-каналы опубликовали видео задержания Акиева, Гиреева и Цицкиева.

Камнееву, пишет Baza, вменили «статью 288.2» — такой не существует. «Медиазона» отмечает, что речь может идти о Данииле Камневе, которого судят в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону по делу о ячейке «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Как утверждается, Малик Гандалоев — бывший студент астраханской государственной медицинской академии, которого задержали в Ингушетии в марте 2023 года с братом и другом по делу о подготовке теракта.

Телеграм-канал «112» опубликовал два видеообращения, которые, как утверждается, заключенные записали из СИЗО Ростова-на-Дону, захватив заложников. Как телеграм-канал получил эти видео, неизвестно. Позже «112» заменил видео на фотографии. Полную версию ролика захватчиков выложил телеграм-канал «Эхо Дагестана».

В первом ролике мужчина с бородой, ножом в руках и в черной повязке с арабской вязью на голове говорит, что «моджахеды „Исламского государства“ захватили централ». На записи также видны два заложника в форме, одного из которых авторы видео называют Александром. После просьбы захватчиков «поделиться эмоциями и ощущениями» Александр говорит: «Люди настроены серьезно».

На второй записи другой мужчина с бородой и в повязке на голове заявляет, что группу захватчиков «подготовил сам Аллах» и случившееся не было сделано спонтанно, а они поставили «кафирам (неверным, — прим. „Медузы“) условия».

По одной из версий, обвиняемые смогли отобрать оружие у сотрудников изолятора. Источник РИА Новости утверждает, что заключенные вооружены пожарными топорами и резиновыми дубинками. При этом на кадрах видеообращений заключенных видно, что в руках у них ножи и заточки.

Главное управление ФСИН по Ростовской области проведет проверку в отношении СИЗО-1 и его сотрудников, чтобы установить, откуда у заключенных взялись ножи и флаги ИГИЛ, заявил источник Shot. Телеграм-канал утверждает, что захватившие заложников общались между собой по телефону. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о захвате заложников (статья 206 УК).

СИЗО-1, где захватили заложников, находится в центре Ростова-на-Дону. Его вместимость, по данным РБК, до 729 человек. Издание «Сирена» отмечает, что ранее заключенные неоднократно жаловались на условия содержания в следственном изоляторе.

10 июня региональное управление ФСИН опубликовало репортаж из изолятора, в котором хвалило охрану СИЗО. В статье среди прочего говорилось, что сотрудники изолятора «не позволяют заключенным сбежать и никому извне не дают помочь им в этом», а само СИЗО находится под круглосуточным наблюдением. В публикации также сообщалось, что служба охраны СИЗО вооружена и «вот уже на протяжении последних нескольких лет признается лучшей среди всех следственных изоляторов Ростовской области».

«Медуза»