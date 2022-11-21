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20 ноября в украинских и российских (в том числе провоенных) телеграм-каналах распространили видео показательного задержания двух военнослужащих РФ. Как утверждает канал «Zаписки Vетерана», который одним из первых опубликовал ролик, запись была сделана в Белгородской области. Кто и когда снимал видео, не уточняется.

Задержание мобилизованных в Белгородской области mihail_blast

На записи командир по очереди вызывает двух рядовых. После этого следователь сообщает, что 16 ноября против них было возбуждено уголовное дело о неисполнение приказа ( ). Затем вооруженный конвой военной полиции задерживает солдат и сажает их в автомобиль. При этом первому военнослужащему при задержании жестко заламывают руки.

Задержание происходит на построении военнослужащих на плацу, перед строем других солдат. В конце ролика командир сообщает, что следующее построение в 15:00. Был ли тогда задержан кто-то из военнослужащих, неизвестно.

По данным телеграм-канала «Zаписки Vетерана», задержанные числятся в разных подразделениях. Авторы канала утверждают, что поводом для дела против рядовых стало то, что они «сначала в устной, а потом и в письменной форме отказались выполнять приказ командира части об убытии в зону ведения боевых действий».

На записи сложно разобрать имена задержанных. Отчетливо слышны лишь их фамилии, которые называет командир — Селиванов и Дегтярев. В каком статусе — мобилизованных или контрактников — они служили, из видео неясно.

Сам ролик, судя по всему, был смонтирован из нескольких фрагментов. На это указывают склейки на записи, а также разное время задержания рядовых — Селиванова задерживают в 14:17, Дегтерева — в 13:20.

Адвокат Максим Гребенюк, также опубликовавший ролик с задержанием рядовых в своем телеграм-канале, отметил, что необходимости задерживать военного, который находится на территории воинской части, нет. Это произошло «в назидание другим, исключительно», считает юрист.

По его словам, если рядовые были мобилизованными, которые не подписали контракт с Минобороны РФ, то, скорее всего, дело развалится.

«Полигон. Медиа» поговорил с женой одного из задержанных отказников Татьяной Дегтяревой. Она подтвердила, что ее супруг, Юрий Дегтярев, отказался идти «на передовую», откуда «только вернулся». По ее словам, мужа задержали 17 ноября, сейчас он ждет суда в Воронеже.

«Его мобилизовали 22 сентября, боевого опыта у него нет, только срочная служба 10 лет назад. После получения повестки мужа отвезли в город Богучар в Воронежской области. Там он пробыл около двух недель, подготовки как таковой не было», — рассказала Дегтярева.

Как заявила Дегтярева, ночью (когда именно, она не сообщила) мобилизованных без предупреждения отправили в Луганскую область, где те попали под обстрел без командования и решили отступать. После этого военнослужащих направили в часть в Белгородской области, где было снято видео. Там, утверждает супруга мобилизованного, солдат пытались запугать и вернуть на передовую. По словам Дегтяревой, мужчины отказались «идти снова пушечным мясом».

Дегтярева со ссылкой на родственников других мобилизованных сообщила, что большинство военнослужащих отказались возвращаться на передовую.

«На следующий день их погрузили в „Камазы“ и повезли в неизвестном направлении. По слухам, тех, кто все-таки согласился, опять (отправили) на передовую, а кто нет, то куда-то в подвалы», — утверждает супруга задержанного.

Это не первое уголовное дело о неисполнении приказа в военное время. В конце октября глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков рассказал, что дело по этой статье было возбуждено в отношении военнослужащего-контрактника. По данным следствия, обвиняемый «не исполнил отданный в установленном порядке приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях, тем самым отказался от участия в боевых действиях».