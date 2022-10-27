СК возбудил первое уголовное дело о неисполнении приказа в военное время

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Военно-следственный отдел СК России возбудил уголовное дело в отношении военнослужащего-контрактника по статье о неисполнении приказа или отказе от участия в военных действиях. Об этом сообщает глава «Агоры» Павел Чиков.

Чиков пишет, что, по данным следствия, обвиняемый «не исполнил отданный в установленном порядке приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях, тем самым отказался от участия в боевых действиях».

Наказание по части 2.1 статьи 332 УК РФ составляет от двух до трех лет лишения свободы.

Поправки к Уголовному кодексу, касающиеся военной службы, Госдума утвердила 20 сентября — за день до начала мобилизации. 21 сентября поправки одобрил Совет Федерации, а 24 сентября их подписал президент России Владимир Путин. Эти поправки, в частности, ужесточили наказание за преступления, совершенные в период мобилизации, военного положения или в военное время.

26 октября стало известно о первом уголовном деле, возбужденном в отношении мобилизованного, самовольно покинувшего военную часть.

Подробнее о поправках

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