Президент Туркменистана собрался в отставку. Страну, скорее всего, возглавит его сын Что о нем известно? (Спойлер: говорят, его любимым выражением было «Шею сверну!»)

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Александр Щербак / ТАСС / Scanpix / LETA

объявил, что решил оставить пост президента Туркменистана. Он выступил на заседании Халк Маслахаты (верхней палаты парламента страны), где обсуждались итоги 2021 года и «важные задачи» госполитики на следующие 30 лет. Это произошло 11 февраля — в 15-ю годовщину его первого избрания главой государства.

64-летний объяснил «непростое» для себя решение «открыть дорогу молодым руководителям» тем, что два года назад «достиг ». Сам он собирается оставить за собой пост председателя верхней палаты парламента. О других полномочиях глава государства не упомянул.

На следующий день после заявления Бердымухамедова Меджлис (нижняя палата парламента) назначил президентские выборы на 12 марта 2022 года. Всего в истории независимого Туркменистана пока было лишь два президента: Бердымухамедов и его предшественник — .

Преемника действующий глава Туркменистана не назвал, но местные и иностранные СМИ уверены, что им станет его единственный сын Сердар Бердымухамедов. В сентябре 2021 года он как раз отпраздновал 40-летие и преодолел необходимый для кандидата в президенты .

По мнению экспертов, транзит власти от Бердымухамедова-старшего к младшему происходит последние несколько лет и вышел «на финишную прямую» еще год назад, а помешать этому может только ухудшающаяся экономическая ситуация и рост недовольства населения страны.

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Как отмечала «Хроника Туркменистана», до осени 2016 года о сыне Бердымухамедова было почти ничего не известно. Впервые о нем рассказали в СМИ во время президентских выборов 2012 года, когда он приехал на избирательный участок вместе с отцом.

Более подробные сведения о Бердымухамедове-младшем стали появляться после того, как в 2016 году он впервые был избран депутатом туркменского парламента, а перед парламентскими выборами в 2018 году государственные СМИ опубликовали его полную биографию. Из нее следует, что Сердар Бердымухамедов родился 22 сентября 1981 года, он женат и имеет четверых детей. По первому образованию он инженер-технолог, несколько лет работал в пищевой промышленности и нефтегазовом секторе.

Александр Астафьев / ТАСС / Scanpix / LETA

Перед началом политической карьеры Бердымухамедов-младший учился в Дипломатической академии МИД России. Он также получил степень магистра по европейской и международной безопасности в женевском Центре политики безопасности. Учебу он совмещал с работой на должностях советника посла Туркменистана в Москве и постпреда Туркменистана при ООН в Женеве.

За время госслужбы Бердымухамедов-младший успел поработать в МИДе, возглавить министерство промышленности, а также был губернатором (области), где, по словам его бывших сотрудников, любимым выражением сына президента в разговоре с подчиненными было «Шею сверну!». Кроме того, им запрещалось выходить из кабинетов без необходимости, а если вышли — не шуметь, пока Бердымухамедов-младший находился в здании.

В феврале 2021 года его назначили на только что учрежденную должность вице-премьера. Тогда он фактически стал заместителем своего отца — в Туркменистане нет должности премьер-министра, а правительство возглавляет президент. Одновременно с этим сын президента стал председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана и вошел в совет безопасности страны.

В 2014 году Сердар Бердымухамедов защитил кандидатскую диссертацию в Академии наук Туркменистана, а затем менее чем за год получил степень доктора технических наук. Он также руководит Национальной федерацией по боевым искусствам и имеет почетное звание «Заслуженный тренер Туркменистана».

Увлечения Бердымухамедова-младшего, пишет «Хроника Туркменистана», полностью повторяют отцовские — спорт, любовь к автомобилям и лошадям. Государственные СМИ сообщали, как отец и сын вместе совершают конные прогулки, участвуют в спортивных мероприятиях и авторалли.

Избирательная кампания в Туркменистане официально стартовала 14 февраля. Согласно заявлению Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов, с этой даты кандидаты могут объявить о своем выдвижении. Пока о желающих участвовать в выборах не сообщалось. Сердар Бердымухамедов свою кандидатуру также еще не выдвигал.

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