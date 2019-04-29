27-28 апреля в Туркменистане отметили национальный праздник — День . В честь него президент страны Гурбангулы Бердымухамедов зачитал рэп про своего ахалтекинского жеребенка по прозвищу Ровач (Благополучный), которого ему подарили в начале 2019 года.

Текст композиции написал сам президент Туркменистана (несколько месяцев назад он даже читал его своим министрам в виде стихотворения). Музыку сочинил Куримгулы — внук главы туркменского государства. Он же аккомпанировал и подпевал президенту.

Президент Бердымухамедов зачитал рэп про коня Хроника Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедов не в первый раз читает рэп вместе с внуком Керимгулы. В 2018 году они вместе исполнили песню «Спортивный Туркменистан» на туркменском и английском языках. Тогда автором слов тоже выступил президент, автором музыки — его внук.

Президент Туркменистана читает рэп Хроника Туркменистана

Туркменский лидер регулярно сочиняет собственные песни и исполняет чужие. Он поет не только с Керимгулы, но и с другими своими внуками. Например, в 2016 году на новогоднем празднике они исполнили песню Джастина Тимберлейка «Canʼt stop the feeling». Кроме того, часто глава Туркменистана выступает сольно — в том числе на встречах с избирателями.