Президент Туркменистана открыл золотой 15-метровый памятник алабаю. Монумент поставили, чтобы проявить «уважение и почтение» к этим собакам

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов открыл в столице страны, Ашхабаде, золотой памятник алабаю. Вообще, как сообщает государственное информагентство «Туркменистан сегодня», Бердымухамедов открывал целый комплекс новостроек — но дома явно меркнут в сравнении с монументом.

Выпуск новостей от 10 ноября Государственный комитет Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии

Памятник получился высотой 15 метров: 9-метровый постамент и 6-метровый алабай. Постамент окружает видеоэкран, на котором показывают ролики с участием собаки этой породы. Как пишет «Туркменистан сегодня», идея установить памятник принадлежит лично президенту:

Инициатива поставить памятник собаке, проявив, таким образом, уважение и почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных, подчеркнув их роль в исторической судьбе нации и то место, которое они занимают в жизни народа, принадлежит главе Туркменистана. Особенная черта характера алабая — достоинство, уверенность в себе, что очень выразительно передано в новом монументе.

Глава Туркмении действительно очень уважает алабаев: в 2017 году он подарил Владимиру Путину щенка по кличке Верный, а в 2019 году сделал такой же подарок Дмитрию Медведеву. Выбор клички Бердымухамедов оставил за новым хозяином. Позже собаку назвали Айк. В сентябре прошлого года президент Туркменистана выпустил книгу «Туркменский алабай» и презентовал одноименную песню.

А вот почему памятник получился таким хорошим: