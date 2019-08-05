Президент Туркменистана доказал, что не умер, проехавшись на внедорожнике у «Врат ада»

Государственное телевидение Туркменистана 4 августа показало 26-минутный сюжет про отпуск президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Видео на туркменском языке, его краткое содержание пересказало «Настоящее время».

Watan Habarlary

В этом сюжете президент:

катается на лошади и велосипеде

тестирует новое оружие правоохранительных органов

инспектирует бассейн вместе с членами правительства и занимается с ними в тренажерном зале

слушает новый трек своего внука Керима под названием «Живи, Туркменистан! Только вперед со скоростью коня!»

завершает работу над книгой «Туркменский алабай»

и, наконец, едет на внедорожнике к «Вратам ада» — газовому кратеру в пустыне Каракум.

Гурбангулы Бердымухамедов ушел в отпуск с 15 июля по 15 августа, пишет туркменская служба «Радио Свобода». Раньше Бердымухамедов такой длинный отпуск не брал. Кроме того, на этот раз государственные СМИ Туркменистана не сообщали, чем занят президент на отдыхе, хотя раньше делали это постоянно.

21 июля в интернете появились слухи о смерти Бердымухамедова. Власти Туркменистана опровергли их, а государственное телевидение в тот же день показало сюжет, в котором президент работает над книгой «Лекарственные растения Туркменистана», смотрит по телевизору в золоченой раме клип с внуком Куримгулы и играет с котятами.