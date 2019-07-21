Посольство Туркменистана в России назвало фальшивкой сообщения о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

«Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствует действительности», — цитирует представителя посольства «Интерфакс».

21 июля о возможной смерти Бердымухамедова написал блогер Анатолий Несмиян (ведет ЖЖ «Эль Мюрид», а также сообщила радиостанция «Говорит Москва» — со ссылкой на человека по имени , представленного как «политолог, директор Центра мониторинга евразийских проблем». Рубаев утверждал, что о смерти президента ему рассказали бизнесмены из Ашхабада со ссылкой на знакомых сотрудников спецслужб.

По данным издания «Хроники Туркменистана», в тяжелом состоянии находится мать президента — Огулабат Бердымухамедова. По информации журналистов, которые не указывают своих источников, она находится на лечении в Германии.

Издание отметило, что после 5 июля президент «исчез на 10 дней», а 15 июля гостелевидение сообщило о том, что он находится в отпуске. 12 июля один из президентских самолетов, как утверждается, был замечен в Германии.

Гурбангулы Бердымухамедову 62 года. Он возглавил Туркменистан в конце 2006 года, после смерти Сапармурата Ниязова (Туркменбаши) и с тех пор трижды выигрывал президентские выборы с подавляющим перевесом. «Медуза» подробно писала о том, как устроена жизнь в Туркменистане при Бердымухамедове; о своем опыте жизни там также рассказывали читатели «Медузы».