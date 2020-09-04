Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пострелял по мишеням из пистолета, потом схватился за пулемет и взорвал несколько бочек. Разумеется, под всеобщие аплодисменты.

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Бердымухамедов вместе с руководителями Министерства обороны и правоохранительных органов приехал на учебно-тренировочный полигон, чтобы лично проверить их владение оружием. По итогам стрельб президент поручил уделять больше внимания «боевой выучке солдат и офицеров».

Как передает информационное агентство «Туркменистан сегодня», сам Бердымухамедов продемонстрировал «искусное владение боевым оружием».

Так что президент Туркменистана — не только рэпер, гонщик, стоматолог и автор книги о туркменских алабаях, но еще и меткий стрелок. Впрочем, тут как раз ничего нового, еще в 1973 году Бердымухамедов стал чемпионом Туркменской ССР по стрельбе.