В Туркменистане пройдут досрочные выборы президента. Гурбангулы Бердымухамедов, который правит 15 лет, решил «открыть дорогу» молодым

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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов решил покинуть свой пост. Это следует из его заявления на заседании Халк Маслахаты — верхней палаты парламента Туркменистана. Слова Бердымухамедова пересказало государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Отметив, что всецело поддерживает мнение о необходимости открыть дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности, лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов сообщил о намерении использовать свой огромный жизненный и политический опыт на посту Председателя Халк Маслахаты.

После заявления Бердымухамедова в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Туркменистана «Интерфаксу» сообщили, что президент поручил провести подготовку к досрочным президентским выборам. Дату их проведения не назвали, отметив, что «работа только началась». Спустя несколько часов стало известно, что выборы назначены на 12 марта 2022 года.

В СМИ появились предположения, что Бердымухамедов намерен передать президентский пост своему 40-летнему сыну Сердару, который является вице-премьером Туркменистана. До этого Сердар Бердымухамедов занимал ряд других государственных должностей, в частности, замминистра иностранных дел, министра промышленности и председателя Высшей контрольной палаты.

64-летний Гурбангулы Бердымухамедов — стоматолог по образованию. Его политическая карьера началась в конце 1990-х, когда он был назначен министром здравоохранения Туркменистана.

В 2007 году, после смерти первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова, Бердымухамедов был избран главой государства с официальным результатом более 89%. С тех пор он еще дважды избирался на высший пост, набирая, по официальным данным ЦИК, более 90% голосов. Его нынешний срок полномочий истекает в 2024 году.

Согласно Конституции Туркменистана, на президентский пост не могут баллотироваться кандидаты моложе 40 лет. Сердар Бердымухамедов достиг этого возраста в сентябре прошлого года.

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