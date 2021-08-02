Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов лично испытал один из новейших самолетов, поступивших в распоряжение армии. Репортажи об уже легендарном полете Бердымухамедова читаются как приключенческие романы о бесстрашных пилотах.

Вот как об этих испытаниях пишет «Интерфакс». Версия для подписчиков ленты новостей

В репортаже туркменского ТВ показано, как Бердымухамедов, сидя в кабине второго пилота, совершил облет степных просторов и прилегающих к государственной границе гор, а также пролетел над Каспийским морем.

В ходе полета туркменский лидер неоднократно сообщал на землю и жестами показывал сопровождавшим его самолетам, что удовлетворен техническими возможностями и состоянием боевой машины .

По завершению тестового полета туркменский лидер согласился с просьбой министра обороны Бегенча Гундогдыева передать в музей строящейся в Ашхабаде военной школы имени Бердымухамеда Аннаева (деда Гурбангулы Бердымухамедова) летную форму, в которой президент находился за штурвалом самолета.

Лучше смотреть со звуком (тогда видео превращается в ситком 1990-х) Meduza

При этом в версии той же статьи для сайта «Интерфакса» восхищения немного поубавилось. Допустим, «президент [совершал] крутые виражи» превратилось в будничное «в сюжете были продемонстрированы крутые виражи».

А вот как об этом пишет туркменское государственное издание «Золотой век». И вот теперь точно держитесь!

После пешей прогулки лидер нации проехался на велосипеде. В последние годы увеличилось число любителей велоспорта как экологически чистого вида транспорта. Данный вид спорта особенно популярен среди молодежи, что свидетельствует о большой поддержке населением страны благородного примера главы государства.

Через несколько минут, взревев реактивными двигателями, боевая машина взмывает в небо. В считанные секунды управляемый главой государства самолет набрал нужную высоту, на которой совершил несколько виражей.

Управляемый президентом Гурбангулы Бердымухамедовым самолет способен плавно снижаться и стремительно набирать нужную высоту.

Завершив испытательный полет на новом самолете, глава государства совершил плавную посадку.

Все это свидетельствует о том, что наше небо надежно защищено, что народ страны может жить спокойно, окруженный заботой президента Гурбангулы Бердымухамедова .

Ну а мы что… Аплодируем! И тихо завидуем тому, что народ Туркменистана окружают такой заботой.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег