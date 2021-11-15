С президентом Туркменистана лучше не играть в футбол. Он так хорош, что у его соперников подкашиваются ноги (хорваты в ужасе)

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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов постоянно восхищает своих сограждан: то стреляет из пистолета по мишеням, то вместе с внуком читает рэп про коня, то лично испытывает новейший самолет, поступивший в распоряжение армии.

При этом Бердымухамедов все время находит новые способы блеснуть бесчисленными талантами… Вот сейчас, к примеру, политик обыграл министров в футбол во время посещения спортивного комплекса в городе Туркменбаши.

Хроника Туркменистана

Бердымухамедов был неудержим — удары по мячу поражали точностью. Настолько, что у вратарей невольно подкашивались ноги. Президент поделился секретом успеха: рассказал, что упражнения нужно выполнять правильно, и тогда «отдача для здоровья будет высока». После чего сел в самолет и улетел по делам, оставив восхищенных чиновников размышлять о молодежи Туркменистана, для которой и построили этот спортивный комплекс.

В общем, вот кого не хватало на футбольном матче сборных России и Хорватии, где Россия проиграла со счетом 0:1 (после мяча в собственные ворота!).

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Фото на обложке: Станислав Красильников / ТАСС