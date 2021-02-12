Президент Туркмении назначил сына своим заместителем

Назначая Сердара Бердымухамедова на новый пост, Президент Туркменистана сказал, что в обязанности нового вице-премьера входит работа по внедрению цифровой системы и инновационных технологий во все отрасли производства, в систему госуправления и общественного устройства, а также осуществление контроля над этой деятельностью.

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