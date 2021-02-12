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Президент Туркмении назначил сына своим заместителем
Источник: Turkmenportal

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара вице-премьером правительства. Об этом сообщает Turkmenportal. 

Одновременно 39-летний Бердымухамедов-младший стал членом Государственного совета безопасности Туркменистана. 

Назначая Сердара Бердымухамедова на новый пост, Президент Туркменистана сказал, что в обязанности нового вице-премьера входит работа по внедрению цифровой системы и инновационных технологий во все отрасли производства, в систему госуправления и общественного устройства, а также осуществление контроля над этой деятельностью.

Turkmenportal

Ранее Бердымухамедов-младший возглавлял министерство промышленности.

В Туркмении президент одновременно является главой правительства. Таким образом, отмечает «Фергана», Сердар Бердымухамедов стал заместителем своего отца.

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