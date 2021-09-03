«Девочку с воздушным шаром» Бэнкси, прошедшую через шредер, снова выставили на Sothebyʼs. За три года картина подорожала в четыре раза
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В октябре 2018 года на аукционе Sothebyʼs картина «Девочка с воздушным шаром», автором которой считается Бэнкси, была продана за 1 миллион фунтов стерлингов. Сразу же после этого рисунок на глазах у потрясенных участников аукциона стал самоуничтожаться. В раму картины, как выяснилось потом, был встроен шредер.
До конца художественную акцию, а это была именно она, довести не удалось. В механизме, который должен был полностью превратить картину в полоски бумаги, что-то сломалось, и примерно половина «Девочки с воздушным шаром» осталась нетронутой.
В инстаграме, принадлежащем, как считается, Бэнкси, вскоре появилось видео, в котором художник рассказал, что встроил шредер в раму картины еще несколько лет назад, как раз на тот случай, если эта работа окажется на аукционе. Кто именно привел механизм в действие, так и не выяснили. Предполагалось, что в зале мог находиться сам Бэнкси.
Новая владелица «Девочки с воздушным шаром», пожелавшая остаться анонимной, не стала аннулировать покупку после ее самоуничтожения. И правильно сделала. Эксперты сразу заявили, что ценность картины после акции мгновенно выросла, в том числе и за счет внимания СМИ к этой истории.
Спустя три года «Девочка с воздушным шаром», которая теперь называется «Любовь в мусорном баке», снова выставлена на Sothebyʼs. За картину рассчитывают выручить от 4 до 6 миллионов фунтов стерлингов.
«В тот сюрреалистический вечер три года назад я стала случайным — но очень привилегированным — владельцем „Любви в мусорном ведре“. Это было невероятно — стать частью истории рождения одного из самых известных произведений искусства в мире, но теперь пришло время отпустить картину», — прокомментировала решение выставить рисунок на аукцион его владелица.
Продавать картину Бэнкси будут 14 октября. Торги пройдут в том же зале, где три года назад «Девочка с воздушным шаром» превратилась в «Любовь в мусорном баке», особо подчеркивают в Sothebyʼs.