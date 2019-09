На Сhristieʼs продали «Девочку с шаром» Бэнкси. На этот раз обошлось без шредера

Will Oliver / EPA / Scanpix / LETA

Аукционный дом Сhristieʼs провел большой онлайн-аукцион работ Бэнкси. На торги, получившие название «Banksy: I canʼt believe you morons actually buy this sh*t» («Бэнкси: Я не могу поверить, что вы, кретины, действительно покупаете эту фигню»), были выставлены 30 принтов, подписанных Бэнкси. За них удалось выручить в общей сложности 1,122 миллиона фунтов стерлингов.

Самым дорогим лотом стала редкая версия «Девочки с шаром» — с воздушным шариком золотого цвета. Лот был продан более чем за 395 тысяч фунтов стерлингов. До начала торгов за принт планировали выручить 284,5 тысячи фунтов.

Изображение девочки с улетающим воздушным шариком в форме сердца считается не только одной из главных работ анонимного уличного художника, но и важным символом Великобритании. Граффити с девочкой впервые появились сразу в двух местах Лондона в 2002 году. Вариант с шариком золотого цвета, проданный на Сhristieʼs, был создан Бэнкси в 2004 году.

В октябре 2018 года принт «Девочки с шаром» (с шариком красного цвета) был выставлен на торги аукционным домом Sothebyʼs. Сразу же после того, как лот был продан за 1,04 миллиона фунтов стерлингов, сработал шредер, встроенный в раму, и картина прямо на глазах участников торгов стала самоуничтожаться.

«Девочка с шаром» Бэнкси, после шредера. Tony Kershaw / SWNS.com / Scanpix / LETA