Искусствоведы сайта получили запрос на продажу испорченного принта картины Бэнкси «Девочка с шаром». 5 октября ее оригинал самоуничтожился после продажи на аукционе Sothebyʼs в Лондоне. Несколько лет назад Бэнкси тайно встроил внутрь рамы шредер — на случай, если его работу когда-либо выставят на аукцион.

Владелец принта, чье имя не раскрывается, попытался повторить перформанс Бэнкси со своей копией и также разрезал картину. Коллекционер оценил свой лот в 80 тысяч фунтов, хотя обычно неподписанные принты «Девочки с шаром» (всего их 600) стоят около 40 тысяч, а подписанные — 115 тысяч.

Искусствоведы MyArtBroker не допустили лот к продаже — более того, они назвали поступок глупым и заявили, что новая цена испорченного принта составляет всего один фунт. Ранее эксперты уже просили владельцев известных картин и принтов не повторять уникальный перформанс Бэнкси.

We've had a number of #Banksy print owners contact us today asking if they shred their artwork will it be worth more. Please, Please DON'T. The events of the last 24hrs are a very unique piece of art history. #GirlWithBalloon — MyArtBroker (@myartbroker) October 6, 2018

Если же вам все-таки очень хочется пустить в измельчитель ценные объекты искусства, предлагаем воспользоваться интерактивным шредером «Медузы» (вот чем мы вдохновлялись). Вы просто загружаете в него свою картинку — возможно, даже ваше селфи! — и наслаждаетесь процессом уничтожения.