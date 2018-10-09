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Коллекционер порезал картину Бэнкси и она тут же подешевела в 40 тысяч раз А вы можете пропустить свое фото через шредер «Медузы» — бесплатно

Meduza
11:40, 9 октября 2018

Искусствоведы сайта MyArtBroker получили запрос на продажу испорченного принта картины Бэнкси «Девочка с шаром». 5 октября ее оригинал самоуничтожился после продажи на аукционе Sothebyʼs в Лондоне. Несколько лет назад Бэнкси тайно встроил внутрь рамы шредер — на случай, если его работу когда-либо выставят на аукцион.

Владелец принта, чье имя не раскрывается, попытался повторить перформанс Бэнкси со своей копией и также разрезал картину. Коллекционер оценил свой лот в 80 тысяч фунтов, хотя обычно неподписанные принты «Девочки с шаром» (всего их 600) стоят около 40 тысяч, а подписанные — 115 тысяч.

Искусствоведы MyArtBroker не допустили лот к продаже — более того, они назвали поступок глупым и заявили, что новая цена испорченного принта составляет всего один фунт. Ранее эксперты уже просили владельцев известных картин и принтов не повторять уникальный перформанс Бэнкси.

«Несколько владельцев принтов Бэнкси связались с нами и стали спрашивать о том, будут ли их экземпляры стоить дороже, если они пропустят их через шредер. Пожалуйста, пожалуйста, НЕ НАДО ЭТОГО ДЕЛАТЬ. События последних суток — уникальный момент в истории искусства. #ДевочкаСШаром»

Если же вам все-таки очень хочется пустить в измельчитель ценные объекты искусства, предлагаем воспользоваться интерактивным шредером «Медузы» (вот чем мы вдохновлялись). Вы просто загружаете в него свою картинку — возможно, даже ваше селфи! — и наслаждаетесь процессом уничтожения.

«Похоже, нас только что отбэнксили»

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