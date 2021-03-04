В Нью-Йорке картину Бэнкси купили за 95 тысяч долларов и сожгли в прямом эфире. Чтобы превратить в NFT-токен

-компания Injective Protocol купила за 95 тысяч долларов произведение уличного художника Бэнкси — трафарет 2007 года под названием — и показала в прямом эфире в твиттере, как сожгла эту работу. Компания пошла на такой шаг, чтобы создать виртуальный актив, невзаимозаменяемый токен ( ), сообщает CBS News.

Injective Protocol в январе купила в нью-йоркской галерее Taglialatella один из 650 экземпляров работы Бэнкси, высмеивающей коллекционеров искусства. На черно-белом трафарете изображены участники аукциона, на который выставлена картина с надписью . Подлинность работы подтвердила организация Pest Control, которая аутентифицирует произведения Бэнкси.

3 марта участники акции сожгли купленный трафарет в неизвестном месте в Бруклине, Нью-Йорк. Мероприятие транслировали в твиттере. После этого представители Injective Protocol создали NFT с помощью проекта SuperFarm. Вскоре его выставят на продажу на торговой площадке OpenSea. Аукцион начнется 4 марта и продлится до 9 марта. Выручку от продажи направят ​​на благотворительность. Покупатель получит сертификат от организации Pest Control.

Акция с сожжением работы Бэнкси Burnt Banksy

Бэнкси не участвовал в акции с уничтожением картины, но организаторы мероприятия утверждают, что он знал об этом событии. Художник пока никак публично не комментировал случившееся.

Исполнительный директор Injective Protocol Мирза Уддин заявил, что прошедшая акция — это первый случай, когда физическое произведение искусства превратили в уникальный цифровой актив. «Мы рассматриваем это зажигательное событие как выражение самого искусства. Мы специально выбрали произведение Бэнкси, поскольку он ранее измельчил одну из своих работ на аукционе», — сказал Уддин. Он не смог сказать, сколько может стоить такой NFT.

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В октябре 2018 года на аукционе Sothebyʼs в Лондоне за один миллион фунтов стерлингов продали картину Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» («Girl With Balloon»). Сразу же после продажи встроенный в картину шредер до середины разрезал ее на полоски. Покупательница полотна, коллекционер из Европы, не стала отказываться от уничтоженной картины и оставила сделку в силе. Новое произведение искусства назвали «Любовь в мусорной корзине».

Injective Protocol планирует продолжить акции — и сжечь еще несколько произведений, чтобы стимулировать «новую эру в мире искусства, когда художественные произведения могут жить вечно в цифровом виде», сообщает Decrypt, ссылаясь на слова представителя Injective Protocol.

Александр Бакланов