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Канадская певица Граймс заработала 5,8 миллиона долларов менее чем за 20 минут, продав коллекцию произведений цифрового искусства под названием «WarNymph». Певица продала работы в виде невзаимозаменяемых токенов ( ) — типа цифровых активов, созданного на блокчейне, который позволяет купить право собственности на товар, существующий исключительно в интернете, например, изображение, анимацию или видео.

С аукциона на площадке Nifty Gateway ушли десять произведений, включая рисунки и видео, которые Граймс создала в сотрудничестве со своим братом, цифровым художником Маком Бушером. Некоторые произведения Граймс продала в единственном экземпляре, другие — тиражом в десятки и сотни копий. Чтобы купить произведение, потенциальному покупателю нужно было зарегистрироваться на Nifty Gateway и в течение ограниченного времени оставить заявку на лот, предложив свою цену за работу. Победителей определили случайным образом.

Самой дорогой проданной работой стало видео «Death of the Old» с летающими херувимами, в котором звучит оригинальная песня Граймс «Anhedonia». Победитель аукциона получил NFT-токен работы за без малого 389 тысяч долларов.

Произведение Граймс «Death of the Old»

Основная часть продаж, как указывает The Verge, пришлась на две работы — короткие видеозаписи «Earth» и «Mars», изображающие, соответственно, Землю и Марс, над которыми нависает гигантский младенец с ангельскими крыльями. В первой работе звучит еще не выпущенная в виде отдельной композиции песня Граймс «Ærythe», во второй — «Mars Theme». Первоначальная цена на NFT-токены произведений составляла 7500 долларов. Покупатели купили около 700 копий обоих произведений на 5,18 миллиона долларов.

Видеозаписи «Earth», «Mars» и другие работы из коллекции Граймс

Другими популярными работами стали четыре рисунка с изображением младенца с ангельскими крыльями (1, 2, 3 и 4), которые Граймс создала в январе 2020 года. Граймс планировала продать 100 копий каждой из работ, начальная цена на них составила 20 долларов. В итоге на каждый из рисунков поступило больше 10 тысяч заявок, их купили за несколько тысяч долларов — наивысшая ставка на изображение «Newborn 2» составила 10 тысяч долларов. Новые покупатели многих работ вновь выставили их на продажу, так, NFT-токен рисунка теперь продают за 2,5 миллиона долларов.

Как отмечает Business Insider, высказывались предположения, что на рисунках из представленной коллекции изображен X Æ A-Xii — сын Граймс и предпринимателя Илона Маска, но сама певица называет нарисованного младенца «богиней нео-генезиса». Часть работ появилась до того, как X Æ A-Xii появился на свет в мае 2020 года, другие — уже после его рождения.

Певица планирует передать часть вырученных денег неправительственной организации Carbon 180, занимающейся вопросами климата и снижением выбросов углекислого газа.

Граймс стала одной из многих артистов, присоединившихся к «золотой лихорадке NFT», пишет The Verge. В 2020 году на фоне пандемии коронавируса рынок NFT вырос в четыре раза — общая сумма транзакций превысила 250 миллионов долларов, а число цифровых кошельков, торгующих NFT, удвоилось и достигло 222 тысяч. В последние месяцы технология стала еще более популярной: по данным OpenSea, торговой площадки для NFT, ее оборот в феврале 2021 года составил 86,3 миллиона долларов, тогда как в январе — восемь миллионов долларов. А год назад, по данным компании, ежемесячный оборот составлял 1,5 миллиона долларов. Помимо искусства технология NFT популярна в спортивной сфере, на рынке виртуальной недвижимости и в играх.

В середине февраля CoinDesk оценивал общую стоимость всех произведений искусства, проданных в виде NFT, в более чем 100 миллионов долларов. На фоне возникшего ажиотажа крипто-арт продолжил рост. 1 марта агентство Reuters сообщило, что коллекционер Пабло Родригес-Фрайле продал за 6,6 миллиона долларов NFT на короткий ролик продолжительностью десять секунд, который он купил в октябре 2020 года за 67 тысяч долларов. На анимированной записи художника Майка Винкельманна, известного как Beeple, изображен упавший человек, внешне напоминающий 45-го президента США Дональда Трампа.

В феврале с аукциона продали популярный мем Nyan Cat — изображение кота с телом из печенья Pop-Tart, летящий в космосе и оставляющий за собой шлейф из радуги. Оригинальное видео с анимированным котом, которое в 2011 году создал Крис Торрес, в ютьюбе посмотрели свыше 186 миллионов раз. В ходе торгов, прошедших 25 февраля, NFT кота купили примерно за 580 тысяч долларов.

Nyan Cat [original] Nyan Cat

Reuters подчеркивает, что, как и на многих новых нишевых инвестиционных площадках, на рынке NFT есть риск понести убытки в случае, если ажиотаж вокруг технологии угаснет, а также существует опасность стать жертвой мошенников, поскольку многие участники торгов скрывают имена за псевдонимами.

Александр Бакланов