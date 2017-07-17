Биткоин, токены, блокчейн… Все делают вид, что разбираются в этом, а я не понимаю! Помогите!
1
Я так ничего и не понял про биткоины. В интернете ими можно платить как обычными деньгами?
Не совсем. Прежде всего, нужно понимать, что в России, например, вы не сможете купить что-то за биткоины официально — то есть чек вам никто не выдаст. И все бесконечные кофейни и торговые центры, которые объявляют, что у них можно расплачиваться биткоинами, скорее всего, просто завлекают клиентов — то есть вам подарят кофе в обмен на перевод биткоина на кошелек бармена. По закону в России можно расплачиваться только рублями.
Конечно, биткоины часто используются на теневых рынках — это быстро, анонимно и относительно безопасно. Именно поэтому многие думают, что покупка и использование биткоинов противозаконны. Это не так, просто они не описаны в текущей законодательной базе, а значит, попадают в «серую» зону — тут никто ничего не знает и не готов брать на себя ответственность за их оборот. Однако ситуация может измениться уже к концу 2017 года. Госдума при поддержке Центробанка и Минфина активно работает над законом о криптовалютах, по которому любой желающий сможет их покупать абсолютно легально. Условия и оговорки там, несомненно, будут, но основная задача — вывести этот рынок из тени и идентифицировать его игроков.
2
А зачем тогда люди покупают биткоины?
Во-первых, в некоторых странах (скажем, в Японии и кое-где в Европе) биткоинами уже можно расплатиться — например, купить кофе или дом. И это очень удобно. Средства доходят моментально с минимальными комиссиями, а главное — для проведения сделки вам не нужны посредники в лице банков или брокеров, что облегчает перевод и делает его анонимным (криптовалютные кошельки не привязаны к имени владельца). Во-вторых, многие считают это диверсификацией своих сбережений. Ставки по депозитам сейчас ниже 10%, рынки ценных бумаг падают, а биткоин чаще всего растет — каждый в тайне рассчитывает заработать на росте курса.
3
Где люди берут биткоины?
Чаще всего используют интернет-обменники, специальные боты в мессенджерах, интернет-кошельки и криптовалютные биржи. Благодаря удобству использования и стремительному росту курса спрос на покупку стремительно растет. Кто-то просто покупает у друзей или знакомых. Подходящий для вас способ покупки зависит лишь от вашей изобретательности и толерантности к грабительским комиссиям за переводы в кошельках и откровенно завышенным обменным курсам. Некоторые обменники по запросу в «Яндексе» предлагают вам купить биткоин за три тысячи долларов, хотя его текущая рыночная цена колеблется в диапазоне $2 300- 2400. А комиссии большинства криптовалютных бирж при переводе с кошельков «Киви» и «Яндекса» достигают 5%.
Теоретически, самый простой и дешевый способ — сделать простой банковский перевод на крупную криптовалютную биржу для покупки по наиболее выгодному курсу. Но это пока практически невозможно — банки настороженно относятся к таким сделкам, их департаменты по управлению рисками не хотят иметь дело с «серыми» инструментами и часто блокируют транзакции. Особо консервативные банки даже могут временно заблокировать ваши счета, чтобы разобраться в природе вашего интереса к миру высоких технологий.
4
Что влияет на курс биткоина?
Биткоин не зря называют цифровым золотом — его добыча и появление в системе новых монет постоянно снижается и ограничено математической формулой (99% биткоинов будет добыто к 2034 году); по мере роста спроса цена должна неизбежно расти. С другой стороны, на рынке сейчас активно торгуется менее 10% от доступных монет в системе, поэтому резкие скачки курса могут быть легко компенсированы притоком новых биткоинов на биржи. Следует помнить, что это очень молодой рынок, а большинство его игроков впервые торгуют на бирже — и легко поддаются эйфории и панике. Именно поэтому сейчас мы видим такую волатильность курса.
5
Вы говорите, что биткоин почти всегда растет. Если я куплю парочку, через год разбогатею?
Вполне вероятно, но всегда есть риск падения курса в два-три раза перед очередной волной роста. Поэтому если вы рассчитываете заработать на новогодние подарки — учтите, что можете не попасть в цикл. С начала 2017-го биткоин вырос почти в два с половиной раза, эфириум (вторая по капитализации валюта) — в 48 раз. Но потом эфириум упал в два раза, так что надо осознавать все риски предприятия еще в самом начале.
Для терпеливого инвестора потенциал заработка может быть весьма высоким. В момент написания этой статьи мировая капитализация всех криптовалют составляет 85 миллиардов долларов, так что этому рынку есть куда расти. Для сравнения: объем банковских депозитов населения России — 405 миллиардов долларов, аналогичная цифра в США — 9 триллионов долларов. А капитализация мирового рынка ценных бумаг — 86 триллионов долларов (на конец 2016 года).
6
Так, хорошо. А что такое блокчейн?
«Блокчейн — это распределенный реестр для хранения данных…» — наверняка вы не раз слышали такое объяснение и ничего не понимали. Так вот, блокчейн — это база данных, которая одновременно хранится на множестве компьютеров, соединенных друг с другом в интернете. Зачем он нужен, лучше объяснить на примере.
Представьте, что вы отправили 100 рублей своей тете в Бразилию банковским переводом. Вы заполнили дюжину полей в форме перевода, после чего банковский сотрудник списал деньги с вашего личного счета и зачислил их на единый счет банка для международных переводов. Затем другой сотрудник перевел эти деньги на счет банка-агента, который перевел их в Бразилию, где они по такой же цепочке упадут на личный счет вашей тети. Три дня спустя тетя получит 97 рублей (за вычетом комиссий всех банков) — при условии, что никто не сделал ошибку при переводе. Но самое страшное, что все эти три дня ни вы, ни ваша тетя, и уж тем более никто из банкиров не знают, где именно сейчас находятся ваши деньги, и кто ведет их учет. Внезапный крах сервера, недобросовестность банкира или хакерская атака положат начало долгим расследованиям и поиску ответственного за возврат ваших денег. Но ведь то же самое может произойти в любой момент со всеми деньгами на вашем счету. Значит, вы ежедневно полагаетесь на систему и доверяете вашему банку, а это большая проблема.
Сейчас блокчейн используется в основном для переводов криптовалют, но его все активнее внедряют в разные организации и для разных целей.
7
И чем лучше блокчейн?
Прозрачностью, скоростью, стоимостью, простотой. Если вы отправили криптовалюту или информацию по блокчейну, свидетельство такой отправки невозможно изменить или подделать, поскольку она подтверждается сотнями тысяч компьютеров по всему миру. На этих же компьютерах хранится множество копий этой информации — и она доступна для просмотра любому пользователю в любой момент времени. Весь процесс перевода занимает считанные минуты и стоит в десятки раз дешевле банковского. Если вы храните деньги и информацию в блокчейне, записи никогда не будут утеряны или подделаны, любой участник рынка может в любой момент удостовериться в вашей финансовой состоятельности. Никаких третьих сторон и посредников, только полная прозрачность и математическая гарантия точности расчетов.
8
Еще про криптовалюты. Зачем их нужно майнить?
Чтобы система работала, а майнеры зарабатывали. Майнить криптовалюты — значит, подтверждать транзакции в блокчейне и получать за это вознаграждение от системы и сторон сделки. Чтобы этим заниматься, потребуется мощное вычислительное оборудование. Для биткоинов используют специальные чипы, для других криптовалют — видеокарты. Именно поэтому вы не можете купить себе или своему ребенку новую игровую видеокарту — все карты раскуплены майнерами еще до их поставки в магазин. И отчасти именно поэтому стоимость акций производителя видеокарт NVIDIA выросла почти на 60% с начала 2017 года.
9
А я могу начать майнить?
Да, можете. Но век «гаражного» майнинга закончен. Входя в этот рынок сейчас, вы будете конкурировать с промышленными майнерами, у которых самое новое и оптимально настроенное оборудование и самый дешевый тариф на электроэнергию. При хорошем соотношении курса и количества майнеров в системе вы сможете получать прибыль в течение нескольких месяцев — и, скорее всего, вернете затраты на оборудование. Однако при временном падении курса вам придется запастись терпением. Вы перестанете зарабатывать намного раньше крупных майнеров, так устроена кривая затрат на майнинг. Можно, конечно, переключиться на другую — временно более выгодную для майнинга — валюту, но такие аномалии быстро обнаруживаются рынком, и туда приходят остальные бедолаги, которых вынесло вместе с вами. Так что это сложный способ заработка.
10
А что такое ICO? Про него тоже теперь часто говорят.
Представьте себе парк аттракционов. На входе вы покупаете жетоны с эмблемой парка и можете расплачиваться ими за разные развлечения — пострелять в тире или покататься на колесе обозрения. Разные проекты, которые работают с блокчейном (например, те, кто специализируется на хранении данных) тоже выпускают такие жетоны. Их называют монетами или токенами. Покупатель можно купить такой токен и расплатиться им за какую-то услугу проекта — только не пострелять в тире, а, скажем, увеличить объем своего хранилища в базе данных (как люди покупают себе дополнительную память в Dropbox). Если такой проект станет популярным, токены вырастут в цене. Ведь в хорошем и известном парке аттракционов жетоны тоже дороже, чем в плохом. Когда блокчейн-проекты выпускают токены, они размещают их на рынке, чтобы люди могли их приобрести. Это и есть Initial Coin Offering, первичное размещение монет-токенов.
11
Мне кажется, или вся эта история с криптовалютами сильно напоминает финансовую пирамиду?
Кажется. Главная цель финансовой пирамиды — обогатить ее создателей за счет вложений от новых участников. Активы таких пирамид никому не нужны на внешнем рынке, они не обладают никакими преимуществами в использовании, не решают никаких проблем. В случае с криптовалютами все наоборот — они решают большую проблему финансового рынка, их оборот удобен и выгоден его участникам, что создает реальный спрос на их покупку.
Однако если завтра рынок изобретет что-то более технологически совершенное и удобное, то крупные игроки и инвесторы могут потерять веру в биткоин — это приведет к падению курса и перетоку капитала в более удобные инструменты. Но сейчас над доработкой и совершенствованием биткоина и других криптовалют трудится так много талантливых программистов и математиков по всему миру, что следующий технологический скачок, вероятнее всего, случится все-таки в рамках существующей технологии.
12
Сейчас всякие криптовалюты — это все-таки про каких-то маргиналов, разве нет?
Уже нет. Основная причина роста биткоина и других криптовалют — вхождение крупных игроков в рынок. Инвестиционные фонды, международные корпорации, миллиардеры и даже некоторые государства уже заявили о поддержке и начале использования ряда валют и технологии блокчейн в целом — все это внушает уверенность инвесторам и держателям криптовалют. Рынок уже не расценивает биткоин как анекдот из жизни сисадмина, это финансовый актив, волатильный, сложный, но вполне реальный.