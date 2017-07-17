Биткоин, токены, блокчейн… Все делают вид, что разбираются в этом, а я не понимаю! Помогите!

1 . Я так ничего и не понял про биткоины. В интернете ими можно платить как обычными деньгами?

2 . А зачем тогда люди покупают биткоины?

3 . Где люди берут биткоины?

4 . Что влияет на курс биткоина?

5 . Вы говорите, что биткоин почти всегда растет. Если я куплю парочку, через год разбогатею?

6 . Так, хорошо. А что такое блокчейн?

7 . И чем лучше блокчейн?

8 . Еще про криптовалюты. Зачем их нужно майнить?

9 . А я могу начать майнить?

10 . А что такое ICO? Про него тоже теперь часто говорят.

11 . Мне кажется, или вся эта история с криптовалютами сильно напоминает финансовую пирамиду?