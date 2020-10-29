Канадской певице Граймс очень не нравились детские песенки. Она не хотела включать их сыну по имени X Æ A-XII и «портить ему знакомство с миром».

Тогда Граймс связалась с представителями основанного россиянами стартапа Endel и предложила создать идеальную ИИ-колыбельную на основе ее музыки и голоса. Тем более певица сама пользовалась этим приложением и засыпала под его звуки. Руководители компании, среди которых бывший журналист «Игромании» Олег Ставицкий, согласились на предложение Граймс и приступили к работе.

Endel — это приложение для iOS, Android и MacOS, генерирующее звуковой фон в реальном времени по запросу пользователя. В программе есть несколько режимов звука: допустим, режимы для сна или расслабления. В зависимости от выбранного режима меняется и сам звук. Кроме того, генерируемый звук зависит от погоды, времени суток и даже походки пользователя.

Пример работы Endel Endel

Граймс записала для Endel сэмплы и примеры своего голоса, их загрузили в алгоритм программы. Первые результаты ее сыну не понравились: он плакал и отказывался засыпать. Спустя полтора месяца Граймс удалось добиться нужного звучания — спокойного эмбиента с фрагментами ее голоса с эффектом автотюна.

Колыбельная Граймс Grimes

Граймс осталась довольна результатом. Судя по всему, ее сын — тоже.

Режимом «Колыбельная» могут воспользоваться не только Граймс и ее сын, но и все остальные. Этот режим будет доступен в приложении Endel до 23 декабря.