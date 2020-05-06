Граймс и Илон Маск назвали своего сына X Æ A-12. Но что это значит и как произносится?! Сейчас объясним (по крайней мере постараемся)

У канадской певицы Граймс и главы SpaceX и Tesla Илона Маска родился сын. Маск сообщил об этом в твиттере и выложил несколько фотографий с мальчиком. На одной из них он подрисовал сыну татуировки на лице — как у многих современных рэперов.

А на другой изображен сам Маск в футболке «Оккупируй Марс».

Ребенка назвали X Æ A-12. То есть его имя и фамилия — X Æ A-12 Маск.

Других детей Маска зовут Дамиан, Гриффин, Ксавье, Саксон и Кай. Его первый сын, Невада Александр Маск, умер в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти. У Граймс это первый ребенок.

X Æ A-12 — что это за имя такое, что оно вообще значит?

Сперва все решили, что Маск просто шутит в твиттере. Но вскоре последовало подтверждение от самой Граймс. Да, глава Tesla не соврал — их сына действительно зовут X Æ A-12, и это не просто случайный набор букв. У каждой буквы есть свое значение. Об этом Граймс рассказала в твиттере. Вот как расшифровывается имя их сына:

X — неизвестная переменная

— неизвестная переменная Æ — по словам Граймс, так на эльфийском пишется AI, то есть «artificial intelligence» (искусственный интеллект). Певица утверждает, что Æ по-эльфийски может значить еще и «любовь».

— по словам Граймс, так на эльфийском пишется AI, то есть «artificial intelligence» (искусственный интеллект). Певица утверждает, что Æ по-эльфийски может значить еще и «любовь». A-12 — в честь американского самолета-разведчика Lockheed A-12, предшественника Lockheed SR-71 Blackbird (любимого самолета Граймс и Маска). A-12 также называют «Архангелом». Граймс вместо SR-71 написала SR-17, но Маск ее поправил. Свою любовь к SR-71 пара объясняет так: на разведчике не установлено оружие, защиты тоже нет, упор сделан на скорость. Полезен в бою, но вреда не причиняет.

Граймс дала два дополнительных пояснения: «A» в X Æ A-12 можно рассматривать еще и как отсылку к ее любимой песне «Archangel». А «X» — к символу 2020 года по китайскому гороскопу, белой металлической крысе.

Певица надеется, что сыну понравится это имя. Граймс думает, что так могли бы звать главного героя какой-нибудь истории.

Как это вообще произносится?!

Мы не знаем! Честно говоря, самим интересно.

У пользователей Reddit есть догадки. Лигатура Æ называется ash, то есть «эш». A-12 — это «Архангел», о чем и писала Граймс. Вероятно, имя ее сына читается как Икс Эш Архангел Маск. Вот другая версия: если сложить «икс», «эш» и «а» из A-12, получится «Саша». Или «Саша Архангел». Но это не точно.

А шутить над ребенком не будут?

Да уже начали. X Æ A-12 представляется всем то ли роботом, то ли инопланетянином, то ли потусторонней сущностью. В общем, чем-то нечеловеческим.

Максим Иванов