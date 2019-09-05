Канадская певица Граймс выпустила клип на трек «Violence» со своего нового альбома «Miss_Anthrop0cene», который должен выйти до конца 2019 года. Видео срежиссировала сама Граймс.

Grimes

В начале ролика певица читает китайский трактат о военной стратегии «Искусство войны». После этого Граймс переходит к танцам, в которых изображается насилие: взмахи катаной и выстрелы из пальцев, сложенных пистолетом.

«Miss_Anthrop0cene» станет первым альбомом певицы с 2015 года. Ранее в 2018 году Граймс выпустила сингл «We Appreciate Power».

Музыкальное видео на песню «We Appreciate Power» Grimes