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Певица Grimes спела песню Янки Дягилевой «Печаль моя светла». Но с русским матом все-таки не справилась
Meduza
Канадская певица Grimes исполнила песню Янки Дягилевой «Печаль моя светла». Видео с записью она опубликовала в своем твиттере.
Внимание! В роликах ниже присутствует ненормативная лексика. Если для вас это неприемлемо, почитайте про заговорившего по-русски Илона Маска.
Отдельные (нецензурные) слова певице так и не поддались. «Немного залажала… Прошло несколько лет с тех пор, как я в последний раз пыталась петь на русском», — написала Grimes. К своему посту она приложила перевод пропетого ею отрывка на английский.
Песню Дягилевой исполняли и другие зарубежные музыканты. Послушайте, к примеру, как это сделала бывшая вокалистка Cocteau Twins Элизабет Фрейзер на концерте группы Massive Attack.
А вот «Печаль моя светла» в исполнении самой Дягилевой.