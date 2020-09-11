Илон Маск встретился с прессой во время визита на фабрику по производству автомобилей Tesla в Берлине. Один из журналистов поинтересовался у Маска, как там поживает X Æ A-12 — его сын от канадской певицы Граймс (имя ребенка читается как «Экс Эш Эй-Твелв»). Но бизнесмен то ли не расслышал, то ли не сразу понял, о ком идет речь, поэтому журналисту пришлось повторить вопрос. «А, вы про моего ребенка! Ха-ха, звучит как пароль! — ответил Маск. — У него все прекрасно». Маск заявил, что в следующий раз хочет взять X Æ A-12 с собой в Берлин. При этом по имени X Æ A-12 он так и не назвал.

Вопрос про X Æ A-12 на 1:25 Tobias Lindh