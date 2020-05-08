Илон Маск наконец объяснил, как читается имя его сына X Æ A-12. Теория с Сашей Архангелом оказалась ошибочной

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск наконец-то пояснил, как читается имя его ребенка от канадской певицы Граймс X Æ A-12. Он рассказал об этом в шоу американского комика и подкастера Джо Рогана.

На Reddit предполагали, что имя звучит как «Саша», «Саша Архангел» «Икс Эш Архангел». Но все оказалось гораздо проще — X Æ A-12 читается так же, как пишется, то есть «Экс Эш Эй-Твелв». По словам Маска, идея по большей части принадлежит Граймс. Но отсылку к A-12, любимому самолету-разведчику Маска, придумал именно он. Кроме того, глава Tesla еще раз объяснил, что значит имя его сына.

Скорее всего, в документах у ребенка будет другое имя — законы штата Калифорния, где родился X Æ A-12, запрещают использовать в имени лигатуры и цифры.

Предупреждение: это уже наше третье шапито про сына Граймс и Илона Маска. И мы не можем обещать, что последнее!